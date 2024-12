Ban Chấp hành TW Đảng thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 71 đảng viên

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Trung ương Đảng kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Theo thông tin tại Hội nghị, năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành các quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ban hành hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 dự thảo quy định về: Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. tiêu cực; Giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho thấy, năm 2024, cấp ủy các cấp kiểm tra 55.075 tổ chức đảng và 308.028 đảng viên (có 72.716 cấp ủy viên, chiếm 23,61%). Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 55.055 tổ chức đảng và 308.028 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận có 1.709 tổ chức đảng và 6.058 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 35 tổ chức đảng và 189 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 136 đảng viên.

Cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 344 tổ chức đảng và 2.379 đảng viên, trong đó có 785 cấp ủy viên (chiếm 33%).

Qua kiểm tra, kết luận 233 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 98 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 71 tổ chức đảng; có 1.934 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.326 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1.210 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.133 tổ chức đảng và 8.123 đảng viên, trong đó có 4.512 cấp ủy viên (chiếm 55,6%).

Qua kiểm tra, kết luận có 2.228 tổ chức đảng và 6.685 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 262 tổ chức đảng và 2.716 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 191 tổ chức đảng, 2.345 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 33.546 tổ chức đảng; trong đó Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 33.522 tổ chức; kết luận: 1.854 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 1.574 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 518 tổ chức đảng không có chương trình kiểm tra, giám sát.

Năm 2024, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 17.562 đảng viên, trong đó có 3.246 cấp ủy viên (chiếm 18,48%); trong đó Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 71 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 299 tổ chức đảng và 6.535 đảng viên, trong đó có 2.104 cấp ủy viên (chiếm 32,2%), trong đó Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 172 tổ chức đảng và 246 đảng viên.

Thông tin về các phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết sẽ kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới sau khi sắp xếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thẩm định nhân sự, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; kiên quyết xử lý đối tượng lợi dụng dịp sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử đại biểu để thẩm tra, xem xét, kết luận.

Xây dựng, triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 bảo đảm thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc tổng kết Nghị quyết 18 của Trung ương; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo ông Trần Văn Rón, năm 2025, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song hành với đó, phối hợp với cơ quan tham mưu của cấp ủy sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Ủy ban kiểm tra và cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và chuẩn bị nhân sự Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ tới đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

