Xây dựng Văn phòng TW Đảng là cơ quan mẫu mực trong mọi lĩnh vực

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy năm 2024, Văn phòng Trung ương Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Văn phòng Trung ương Đảng đã tham mưu, linh hoạt, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, duy trì thực hiện đúng quy chế làm việc, các nguyên tắc công tác.

Tỷ lệ giải quyết các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cao nhất từ trước tới nay. Nhiều vấn đề tồn đọng, vấn đề mới chưa có tiền lệ đã được giải quyết hiệu quả, trong đó có 3 đề án, dự án lớn của Đảng.

Công tác nắm tình hình, thông tin, báo cáo từng bước được nâng cao; công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hậu cần phục vụ Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương và nội bộ cơ quan được triển khai hiệu quả.

Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng có đổi mới; các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả hơn.

Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025, Văn phòng Trung ương Đảng bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 để chủ động tham mưu.

Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, nhất là 7 định hướng lớn theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; phục vụ tốt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tham mưu Bộ Chính trị quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết về đột phá, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác này trong toàn xã hội.

Văn phòng Trung ương Đảng tập trung tham mưu, theo dõi thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham mưu tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm công tác thông tin phục vụ công tác lãnh đạo; giúp Thường trực Ban Bí thư xử lý tốt công việc hàng ngày của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ động theo dõi tình hình hoạt động của các cấp ủy địa phương, các ban, bộ, ngành Trung ương, trọng tâm là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Về công tác phục vụ, Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện nghiêm các quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển giao văn bản đến, kiểm soát chặt chẽ văn bản phát hành, khai thác thông tin trên mạng máy tính; thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xử lý văn bản.

Văn phòng Trung ương Đảng tích cực triển khai 2 đề án, 1 dự án quan trọng của Đảng (Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển đổi số; cải tạo, nâng cấp, xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây) bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đã đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng; nhấn mạnh kết quả công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2024.

Về nhiệm vụ công tác năm 2025, Tổng Bí thư yêu cầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian tới.

Văn phòng Trung ương Đảng phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, là "bộ não" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nơi hình thành và triển khai các quyết sách quan trọng của Đảng; nơi tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo và là cơ quan giúp việc, bảo đảm các hoạt động thông suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư chỉ rõ Văn phòng Trung ương Đảng cần khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và đề xuất mô hình, tổ chức bộ máy mới của Văn phòng Trung ương Đảng; gắn với bố trí cán bộ phù hợp, tương xứng với công việc; đồng thời, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình công tác, bảo đảm Văn phòng Trung ương Đảng thực sự được "nâng cấp" hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các công việc được "nâng tầm," nhất là công tác tham mưu phải "chiến lược, sâu sắc, trí tuệ, nhạy bén," phải là “túi khôn” của Đảng, công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại," đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng quan trọng.

Yêu cầu bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị cần sớm hoàn thành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay; gắn với rà soát lại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV, Văn phòng Trung ương Đảng cần xác định ngay việc tổ chức thực hiện sau Đại hội để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Cơ quan tham mưu phải giúp lãnh đạo “nghĩ sớm và lo xa.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh Văn phòng Trung ương Đảng cần tham mưu thực hiện có hiệu quả những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng theo hướng rõ quan điểm, rõ nội dung, rõ người, rõ việc; các chủ trương, chính sách phải phù hợp với nguồn lực thực hiện; các mục tiêu có thể định lượng được.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sát sao việc tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề bất cập chưa sát với thực tiễn.

Văn bản không cần ban hành nhiều, nhưng đã ban hành là phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Đảng, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành trên môi trường số, bảo đảm các cơ quan đảng phải thực sự tiên phong trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư lưu ý thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng; nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình công tác, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác.

Thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, đòi hỏi Đảng phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực sự là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc," không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân, tại Hội nghị, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập; 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động; 1 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng; 1 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể được trao tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

