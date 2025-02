Bàn chân rớm máu của Yamal

Yamal tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Las Palmas khi có đường chuyền đẳng cấp giúp Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, trận đấu tại Estadio de Gran Canaria không hề dễ dàng với tài năng trẻ này. Anh bị đội chủ nhà kèm chặt, chịu nhiều va chạm, đến mức phải rời sân với bàn chân rớm máu.

Hình ảnh do tiền đạo này đăng tải trên trang cá nhân cho thấy vết thương nghiêm trọng ở bên chân trái sau pha giẫm lên đầy ác ý của Essugo trong hiệp hai. Dù Yamal bị phạm lỗi rõ ràng, trọng tài không hề cắt còi, gây bức xúc cho các cầu thủ đội khách.

Trong một pha xử lý bóng quen thuộc, Yamal đột phá và bị kẹp chặt giữa Essugo và Alex Suarez, rồi ngã xuống sân đau đớn. Dù vậy, trọng tài làm ngơ trước tình huống này, khiến cả đội hình Barcelona bức xúc, đặc biệt là Yamal.

Sau trận, cầu thủ trẻ của Barca lên mạng xã hội bày tỏ sự khó hiểu về quyết định của trọng tài Cordero Vega. Anh đăng đoạn video quay cận cảnh bàn chân đầy máu kèm theo dòng trạng thái châm biếm: "Không phạm lỗi" cùng biểu tượng mặt cười.

AS viết: "Dù còn rất trẻ, Lamine Yamal cho thấy sự mạnh mẽ, quyết tâm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Tuy nhiên, với những pha bóng bạo lực như thế này mà không bị xử lý, liệu các tài năng trẻ có thực sự được bảo vệ đúng mực?".

Trận này, Dani Olmo và Ferran Torres ghi bàn giúp Barcelona thắng 2-0, qua đó giữ ngôi đầu với 54 điểm, hơn Atletico Madrid 1 điểm và hơn Real Madrid 3 điểm.

