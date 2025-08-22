Bài toán sinh hoạt phí cho người trẻ muốn tự lập

Việc có đủ khả năng chi trả sinh hoạt phí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và chất lượng cuộc sống.

Trang web Numbeo Cost of Living Index giúp liệt kê sinh hoạt phí ước tính ở nhiều thành phố khác nhau trên toàn thế giới, giúp bạn tìm hiểu xem mình có thể sống ở thành phố đó không. Việc có đủ khả năng chi trả sinh hoạt phí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và chất lượng cuộc sống. Hãy thử so sánh giá nhà ở những địa điểm khác nhau, bạn sẽ hiểu biết hơn về thị trường và giá cả ở từng khu vực.

Để tìm hiểu xem lựa chọn nào là phù hợp, hãy lưu ý những điều sau:

1. Viết ra mức thu nhập thực mỗi tháng (hay còn gọi là thu nhập ròng - sau khi trừ thuế và các khoản khác).

2. Tính toán chi tiêu hằng tháng cho thực phẩm và các tiện ích thiết yếu - rồi lấy thu nhập thực tế của bạn trừ đi số này.

3. Trừ thêm các khoản phải trả khác như nợ thẻ tín dụng, chi phí tập gym.

4. Bây giờ, hãy cân nhắc đến các khoản chi đột xuất, bất ngờ như khi xe bị nổ lốp hay có việc phải về thăm gia đình. Lý tưởng nhất, số tiền này sẽ không vượt quá 10 - 15% tổng khoản chi cá nhân.

5. Ước tính các khoản phụ như ăn ngoài, xem phim hoặc làm tóc rồi trừ các khoản đó ra.

6. Phần còn lại sẽ là kinh phí thuê nhà của bạn. Nếu bạn nghĩ số tiền còn lại không đủ, hãy nhìn lại ở trên xem các khoản nào có thể cắt giảm, nhưng phải thực tế nhé! Bạn có thể không cần phải làm móng mỗi tháng, nhưng liệu có thể sống mà không có mạng Internet không?

Sống tự lập là một bài toán cần nhiều lời giải. Ảnh: TransferGo.

Tìm nhà

Có rất nhiều trang web để tìm nhà, hãy thử xem trang web nào phù hợp với bạn.

Nhưng hãy luôn cẩn thận lừa đảo, đặc biệt là những bài đăng tìm người ở cùng. Phải chắc chắn rằng bạn kiểm tra và xác thực mọi thông tin, và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như số thẻ căn cước hoặc thông tin ngân hàng.

Khi tìm kiếm, bạn có thể lọc kết quả dựa trên các tiêu chí như diện tích, hướng nhìn từ cửa sổ hay ban công, và các tiện ích có sẵn. Trước hết, hãy lập danh sách những điều bạn muốn hoặc cần ở nhà của mình.

Những việc cần lưu ý khi tìm nhà:

• Thiết kế: Nội thất có phù hợp không? Mình có thích cách bài trí phòng không?

• Không gian: Không gian bếp có rộng rãi không? Ngăn kéo, cửa và tủ có dễ mở không? Có nhà kho hay tủ lớn không?

• Thiết bị gia dụng: Các thiết bị như tủ lạnh, máy rửa chén đã có sẵn chưa hay phải mua mới?

• Ánh sáng: Có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên không? Có đủ ổ cắm và đèn không? Đèn đường ban đêm có làm chói mắt khi ngủ không?

• Tiếng ồn: Có nghe thấy tiếng hàng xóm không? Nhà có gần đường lớn đông xe hay không? Có gần đường ray tàu hỏa hay khu sân bay không?

• Nước: Áp lực nước chảy như thế nào? Có nước nóng không?

• Sóng điện thoại: Sóng điện thoại có tốt không? Những điều cần hỏi chủ nhà, văn phòng môi giới, cho thuê bất động sản.

• An ninh: Có bảo vệ hoặc tiếp tân không? Chỗ ở có gần trụ sở công an không?

• Bảo dưỡng: Có đơn vị quản lý tòa nhà không? Liên hệ ai khi cần sửa chữa? Tòa nhà có các dịch vụ định kỳ như xử lý côn trùng không?

• Đỗ xe: Xe đậu ngoài đường, hay có nhà xe hoặc khu vực đậu xe riêng? Chi phí thế nào?

• Giao hàng: Quy định nhận hàng hóa, bưu phẩm và thư từ như thế nào?

• Phí tiện ích: Có phải trả thêm phí khi sử dụng nhà kho, phòng gym, hồ bơi, dịch vụ giặt ủi... không?

• Thú nuôi: Có được nuôi thú cưng không? Có bị thu thêm phí không? Có giống vật nuôi nào bị cấm không?

Giáo dục sức khỏe: Bác sĩ có thể chỉ cho bạn cách giữ gìn sức khỏe tổng quát và hướng dẫn bạn theo dõi chế độ dinh dưỡng, quan hệ tình dục an toàn, kiểm soát lượng rượu và cách chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Chăm sóc về tinh thần

Nếu các thói quen chăm sóc bản thân còn quá mới mẻ, bạn không cần thiết phải làm hết mọi thứ ngay lập tức. Hãy tập dần, chia chúng ra thành nhiều mục tiêu nhỏ, dễ thực hiện, đồng thời đặt ra mốc thời gian để không cảm thấy quá tải. Nếu các bài tập như ngồi thiền 20 phút nghe có vẻ lâu, hãy thử bắt đầu với 5 phút mỗi ngày trong một tuần và tăng dần thời gian khi bạn đã sẵn sàng.