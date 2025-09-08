Bài học từ việc vá gốm bằng vàng của người Nhật

Những mảnh gốm vỡ sau khi được gắn lại tạo thành những đường rãnh màu vàng sáng, cho thấy không có gì là không thể sửa chữa được.

Vẫn câu chuyện cũ

Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện tự kể về bản thân mình và lý do tại sao chúng ta làm vậy. Ở tôi đó thường là những câu chuyện nghiệt ngã, bóp méo thực tế đến biến dạng, lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn. Nhưng chỉ là những câu chuyện đã rồi. Chuyện cũ rích với những nhân vật và cốt truyện quá nhàm.

Hãy gạch đầu dòng liệt kê những chủ đề này trong nhật ký hoặc trên điện thoại thông minh và để ý nhận ra mỗi khi bạn quay lại với chúng. Mọi lời chỉ trích bản thân không tránh khỏi đều khớp với một trong số câu chuyện kể đi kể lại.

Những chỉ trích của tôi bao gồm: ‘Mình đầy khiếm khuyết’, ‘Mình vô dụng’, ‘Mình sẽ không bao giờ khá hơn’ và ‘Mình là đứa trẻ có vấn đề.’ Nhận diện mô hình giúp tôi tách bản thân ra khỏi sức mạnh hủy diệt của từ ngữ và chấp nhận chúng như vốn dĩ - những lời vô nghĩa trong một câu chuyện được kể lại.

Đừng đóng khung

Có thể bạn đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm lâm sàng hoặc rối loạn lo âu hoặc có lẽ bạn tự nhận mình là ‘kẻ báo hại’ hoặc ‘đứa điên’. Ngay cả khi đúng là vậy, đừng để từ ngữ đóng khung hoặc định nghĩa bạn. Bạn đang ở trong một trạng thái tinh thần nào đó, chứ không phải con người bạn là như thế.

Đừng dán nhãn.

Những ngày tồi tệ. Hãy chấp nhận những ngày bết bát. Đấy không phải là khuyết điểm tính cách hay dấu hiệu cho thấy bạn đang thụt lùi. Một ngày tồi tệ không có nghĩa là cả cuộc sống tồi tệ. Đừng gán cho những ngày tồi tệ ý nghĩa không đáng.

Những vết vá bằng vàng trên gốm của người Nhật không chỉ là nghệ thuật. Ảnh: Art in context.

Những mảnh vỡ trở thành đẹp đẽ

Chỉ vì bạn cảm thấy tan vỡ không có nghĩa bạn đã tan vỡ. Kintsugi là nghệ thuật cổ phục chế đồ gốm vỡ của người Nhật bằng bột vàng mịn. Những mảnh gốm vỡ sau khi được gắn lại tạo thành những đường rãnh màu vàng sáng, cho thấy không có gì là không thể sửa chữa được. Những vết nứt vỡ trở thành kiệt tác nghệ thuật.

Chúng ta không ngừng vỡ vụn và tự liền lại. Sau tổn thương đổ vỡ có thể chúng ta không còn như xưa, nhưng chúng ta vẫn có thể tỏa sáng. Đừng che giấu vết sẹo của bạn. Hãy tự hào về chúng. Chúng là vàng giữ cho chiếc bình gốm nguyên vẹn.

Không có hạnh phúc mãi dài lâu

Không phải lúc nào con người cũng có thể hạnh phúc. Không thể tránh khỏi phải trải qua đau buồn, thất vọng, tức giận, mất mát và vô số những cảm xúc khác mà cuộc sống thường xuyên mang lại.

Nếu bạn không hạnh phúc trọn vẹn 24/7 thì đâu có gì sai. Hãy phấn đấu vì sự trọn vẹn, không phải chỉ có hạnh phúc. Nghĩa là chấp nhận mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc khó khăn.