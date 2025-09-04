Những lợi ích của 'khóc' không phải ai cũng biết

Khóc giải phóng hormone căng thẳng. Nước mắt là cách cơ thể giải tỏa cảm xúc đau đớn. Sau khi nức nở thường bạn sẽ thấy bình tĩnh lại.

Tôi đã đọc rất nhiều sách về kỹ năng sống. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bất cứ đâu có thể cho ta câu trả lời ta đều sẽ tìm đến. Nhưng hỡi ôi, có một số lời khuyên tệ hại vô cùng. Tôi đã đọc quá nhiều sách chứa đầy những gợi ý vô nghĩa hoặc đơn giản là không thực tế.

Một chủ đề thường gặp là nếu cảm thấy không vui hoặc lo lắng, bạn nên làm mọi cách để giả vờ mình không thấy như vậy. Một cuốn sách đưa ra lời khuyên thế này: ‘Hãy ép mình mỉm cười trước gương ít nhất hai lần một ngày. Khi khuôn mặt bạn thay đổi, trái tim bạn cũng thay đổi cho đến khi cười được bằng mắt bạn sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng.’ Một cuốn khác gợi ý hàng ngày ‘tụng niệm’ những lời khẳng định tích cực như ‘Tôi tỏa sáng với hạnh phúc’ hoặc ‘Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.’

Đây là kiểu tư vấn lối sống mà theo bản năng tôi chỉ muốn ném vào sọt rác gần nhất. Phong trào suy nghĩ tích cực thật nhảm nhí. Cố gắng tìm kiếm tia sáng le lói trong những ngày đen tối thì đúng rồi, nhưng đó không giống với việc cười toe toét để vượt qua khủng hoảng hoặc cười khúc khích để thoát khỏi cơn hoảng loạn. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn trong khi thực tế không phải vậy là cách khiến bạn phát điên nhanh nhất.

Thế nên, đừng làm vậy. Bạn không cần phải phủ nhận cảm xúc của mình hoặc ‘giả vờ cho đến khi làm được mới thôi’. Hãy để bản thân cảm nhận bất cứ điều gì bạn đang cảm thấy. Tin tôi đi, càng cố gắng đẩy lùi sự khó chịu sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Lúc đầu có thể dội ngược, nhưng nếu ngừng khẳng định và xuôi theo sự hỗn loạn, bạn sẽ bất ngờ trước những thay đổi.

Khóc cũng là một cách giải toả căng thẳng. Ảnh: Adobe Stock.

Cứ khóc thật to và khóc thường xuyên

Đôi khi chỉ cần khóc cho đến khi hết nước mắt. Đừng nén lại. Hãy khóc thật xấu như đứa con nít. Mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem và miệng trào nước bọt. Đấm đất, giậm chân và gào lên trong tuyệt vọng.

Có thể ấn định một chỗ nào phù hợp nhất để giải tỏa hết nỗi lòng. Tôi hay nằm sấp trên sàn mà khóc cho thỏa thích. Tôi gọi là đau buồn trên thảm.

Khóc giải phóng hormone căng thẳng. Nước mắt là cách cơ thể giải tỏa cảm xúc đau đớn. Sau khi nức nở thường bạn sẽ thấy bình tĩnh lại.

Chấp nhận yêu thương

Không cần bàn cãi. Đời quá ngắn đừng dành thời gian nghi ngờ lòng tốt của con người, từ chối tình yêu hoặc e dè với cảm xúc của mình. Đừng ngần ngại nói cho những người mình yêu thương biết bạn quan tâm họ nhiều như thế nào.

Hành trang cảm xúc

Ai mà chẳng có hành trang cảm xúc. Ai nói không có là chưa hề sống. Hoặc không trung thực. Bí quyết là học cách mang theo hành trang đó một cách khoan dung và có mục đích. Chấp nhận tính khí của mình. Tò mò tìm hiểu những điểm yếu. Hãy nhớ rằng ai trong chúng ta cũng có khiếm khuyết và đang cố gắng tìm ra vấn đề của mình. Sống là phải vậy.

Đừng kháng cự

Càng kháng cự những cảm giác đau đớn khó chịu đó, chúng sẽ càng ở lại lâu hơn. Chôn vùi nỗi đau chỉ càng thêm đau khổ. Hãy dành chỗ cho nó.

Tìm hiểu mục đích. Lo lắng thường là dấu hiệu cho thấy có gì đó mất cân bằng trong cuộc sống của chúng ta. Việc mở lòng với nỗi khó chịu, thay vì cầu mong nó không xảy ra, có thể giúp bạn thấy được cần thay đổi điều gì. Như nhà thơ Ba Tư thế kỷ thứ XIII, Rumi đã nói, ‘Vết thương là chỗ để ánh sáng đi vào lòng ta.’

Bỏ cuộc cũng không sao

Đôi khi bữa tiệc đúng là tồi tệ mà. Hãy chấp nhận rằng không phải lần nào ra ngoài bạn cũng sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chấp nhận như vậy không khiến bạn thành lập dị, chống đối xã hội hoặc là kẻ đầu độc cuộc vui.

Hãy nhớ rằng uống nhiều rượu không làm cho người buồn tẻ trở nên thú vị hơn. Đôi khi, bỏ ra về là quyết định tốt nhất. Được quá đi chứ.