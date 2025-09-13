Bài học thành công từ những người thợ đào vàng

Những người thợ đào vàng phải cần mẫn để chắt chiu từng chút quặng vàng. Thành tựu của họ được tích lũy trong thời gian dài, giống như cách con người rèn giũa để ưu tú hơn.

Môi trường làm việc của thợ mỏ và thợ đào vàng rất khắc nghiệt. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim The 33.

Chuyện kể rằng vào năm 1849, một chàng thương gia trẻ đến từ Boston bị cuốn theo cơn sốt săn vàng ở California. Anh bán toàn bộ tài sản để đi lùng kho báu dưới những con sông của California, nơi mà anh nghe nói là chứa đầy những hạt vàng lớn đến mức người ta khó lòng đem chúng đi.

Hết ngày này qua ngày khác, người thanh niên tung lưới xuống sông nhưng kết quả đều tay trắng. Phần thưởng duy nhất mà anh nhận được là một đống đá ngày càng lớn. Chán nản và mệt mỏi, anh chuẩn bị bỏ cuộc cho đến một hôm, một người thợ đào vàng giàu kinh nghiệm nói với anh: “Cháu đã đào được một đống vàng rồi đấy chàng trai.”

“Ở đây chẳng có vàng. Cháu chuẩn bị về nhà đây.”

Người thợ già bước đến bên đống đá và nói: “Ồ, vàng ở đây thôi. Cháu chỉ cần biết cách tìm chúng.” Nói đoạn, ông nhặt hai hòn đá và đập chúng vào nhau. Một

viên đá vỡ ra, để lộ những hạt bụi vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng người thanh niên nhìn vào chiếc túi da căng phồng buộc ở thắt lưng người thợ già, nói: “Cháu đang tìm những cục vàng lớn như trong túi của bác kia, không phải mấy hạt bụi vàng nhỏ xíu li ti này.”

Người thợ giàu kinh nghiệm mở rộng miệng túi để chàng trai nhìn vào bên trong - anh đang hi vọng được thấy nhiều viên vàng to lớn. Do đó, anh rất sửng sốt khi thấy trong túi là hàng nghìn mảnh vàng nhỏ xíu.

Bác thợ bảo: “Con trai à, bác thấy hình như con quá lo tìm kiếm những cục vàng lớn đến nỗi bỏ qua những hạt vàng quý giá làm đầy túi của mình đây. Nhờ kiên trì “tích tiểu thành đại” bác mới trở nên giàu có.”

Giống như chàng thương gia trẻ, chúng ta thường nghĩ thành công chỉ đến từ những cơ hội thăng tiến vượt bậc, một dự án quan trọng hoặc từ một hợp đồng béo bở. Nhưng trên thực tế, sự vĩ đại là do nhiều đóng góp nhỏ tích lũy mà thành. “Thành công sau một đêm” không phải chỉ qua một đêm là thành, nó là những thành công khiêm tốn, nho nhỏ tích lũy sau rất nhiều đêm.

Tương tự như việc học đàn piano (hoặc bất kỳ sự học nào), chính tinh thần kiên trì kỉ luật, “có công mài sắt có ngày nên kim” đã giúp một nghệ sĩ dương cầm có thể thành thạo từ bản nhạc đơn giản như Twinkle, Twinkle Little Star đến tuyệt phẩm như bản Waltz in C sharp minor Op. 64, No. 2 của Chopin.

Tóm lại, tất cả những ví dụ trên đều chứng minh một kết luận của chương này: Hãy trở thành người xuất sắc. Khi bạn đã quyết tâm làm một người vị tha, đáng tin cậy, khiêm tốn, tích cực và tôn trọng mọi người, chính là bạn đang trên con đường trở thành người đồng đội xuất sắc.

Những đặc điểm này tưởng chừng rất đơn giản, nhỏ bé nhưng nếu bạn luyện tập chúng thường xuyên, theo thời gian chúng sẽ mang lại khác biệt to lớn. Chúng ta sẽ trở nên vĩ đại nếu đều đặn thực hiện những việc bé nhỏ và đơn giản.

Chúng ta sẽ nói thêm một vài nguyên tắc làm nên người đồng đội xuất sắc, chẳng hạn như làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa, hiểu rõ mục đích và tầm nhìn của nhóm, xác định rõ vai trò của bản thân, chủ động tìm kiếm giải pháp cho vấn đề chung, đồng thời tích cực phát triển bản thân.

Một tin tốt lành là hầu hết chúng ta đều đã trữ sẵn vàng trong túi, bởi chính bạn đã bước đi trên hành trình trở thành người xuất sắc. Tất cả những gì bạn cần chỉ là thêm chút trách nhiệm, chút tập trung và tinh thần kỷ luật. Đã đến lúc khai thác thế mạnh bạn đang có và phát triển nó tốt hơn.

Bản thân tôi luôn tin rằng hầu hết chúng ta chỉ mới khai thác được rất ít tiềm năng của mình. Tôi rất thích một câu nói của Wilma Rudolph, ngôi sao Olympic đẳng cấp thế giới một thời: “Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của giấc mơ và tầm ảnh hưởng của tinh thần. Tất cả chúng ta đều giống nhau ở chỗ: Tiềm năng vươn đến sự vĩ đại.”

Tiềm năng vươn đến sự vĩ đại nằm trong chính bản thân bạn! Khi bạn nỗ lực trở nên xuất sắc, bạn sẽ giống như người thợ dày dạn kinh nghiệm trong câu chuyện trên. Bạn không chỉ kiên nhẫn tích lũy thành tựu cho riêng mình mà còn mang lại giá trị, thành quả cho cả nhóm. Ngay hôm nay, hãy cùng tôi đi trên con đường trở thành người xuất sắc ngay thôi!