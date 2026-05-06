Bạch Lộc bị tẩy chay dữ dội

Những phát ngôn và hành động được cho là vô duyên, ích kỷ của Bạch Lộc trong chương trình Keep Running đang khiến nữ diễn viên bị chỉ trích, tẩy chay.

Tranh cãi quanh Bạch Lộc đang tiếp tục leo thang khi loạt phát ngôn và hành động của cô trong chương trình Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc) bị mổ xẻ, QQ đưa tin.

Nguồn cơn bắt đầu từ phần thi chạy tiếp sức trên biển trong tập mới đây của chương trình. Các thành viên nhóm TNT phải thực hiện nhiệm vụ bơi và chèo thuyền với cường độ cao. Họ gần như kiệt sức khi trở về bờ. Trong khi đó, Bạch Lộc được giao thử thách thuyền chuối nhẹ nhàng hơn.

Bạch Lộc vướng tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: Sohu.

Khi thấy các đồng đội mệt mỏi, Bạch Lộc thay vì động viên lại hỏi họ liệu có thực sự kiệt sức đến mức đó không. Nữ diễn viên nói cô chỉ thấy nóng vì nắng chứ không hề mệt mỏi. Phát ngôn này của ngôi sao sinh năm 1994 bị cho là thiếu tinh tế và không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục nhắc lại những tình huống trước đây của cô trong chương trình. Ở một tập khác, Bạch Lộc gọi Lý Thần và Trịnh Khải là những “ông già”. Cách dùng từ này khiến một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên thiếu tôn trọng hai thành viên kỳ cựu, đã gắn bó lâu năm với chương trình.

Ở phần phân công nhiệm vụ, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi khi thẳng thắn đề nghị nhận phần dễ nhất. Nhiều ý kiến nhận định cách thể hiện này mang tính ích kỷ, thiếu sự đồng cảm với đồng đội. Với vai trò thành viên cố định, cô được cho là nên chia sẻ áp lực với các thành viên khác thay vì ưu tiên sự thoải mái cá nhân.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, tin đồn Bạch Lộc rời Running Man lan truyền trên mạng, làm dấy lên nhiều bàn luận. Tuy nhiên, phía chương trình nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Trong buổi họp báo ra mắt mùa mới, dàn cast gồm Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa và Lý Vân Nhuệ vẫn xuất hiện đầy đủ.

Đáng chú ý, phản ứng từ phía quản lý của cô, Vu Chính, lại khiến dư luận thêm bức xúc. Thay vì xoa dịu tình hình, nhà sản xuất này có phát ngôn mang tính thách thức, cho rằng công chúng đang quá khắt khe. Điều này khiến làn sóng chỉ trích nữ diễn viên lan rộng, kéo theo việc cư dân mạng “đào” lại quá trình học tập và hình ảnh trước đây của Bạch Lộc.

Ở mảng diễn xuất, nữ diễn viên cũng không tránh khỏi đánh giá trái chiều. Trong nhiều dự án phim, cách thể hiện của cô bị nhận xét thiếu đa dạng, lặp lại biểu cảm và chưa tạo được chiều sâu nhân vật. Có thể nói, Bạch Lộc đang trải qua đợt tranh cãi và tẩy chay nghiêm trọng nhất kể từ khi cô vào nghề đến giờ.