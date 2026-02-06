Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bác tin 'hai trẻ nhỏ bị bắt cóc ở khu Times City'

  • Thứ sáu, 6/2/2026 06:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an Hà Nội khẳng định, thông tin hai trẻ em bị bắt cóc tại khu đô thị khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ngày 5/2, chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy xác minh và khẳng định thông tin hai trẻ em bị bắt cóc ở khu đô thị Times City là sai sự thật.

Bat coc anh 1

Thông tin sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội.

Cùng ngày, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc “bắt cóc hai trẻ em tại khu vực Times City (Vĩnh Tuy)”. Người đăng kể mình đưa hai con xuống sảnh chơi, do sơ suất không để ý nên sau đó không thấy hai bé đâu. Người này còn khẳng định có xem camera và thấy hai thanh niên đưa hai cháu bé lên ô tô chở đi.

Khẳng định đây là thông tin sai sự thật, Chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người sử dụng mạng không tiếp tục chia sẻ bài viết, hình ảnh, nội dung nêu trên; chủ động kiểm duyệt thông tin, thận trọng khi bình luận, tránh tiếp tay lan truyền tin giả; chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung giật gân, sẽ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp phát hiện tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like, câu view, trục lợi, người dân cần liên hệ ngay với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Chỉ huy đơn vị lưu ý người sử dụng mạng xã hội rằng mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

https://vtcnews.vn/bac-tin-2-tre-nho-bi-bat-coc-o-khu-times-city-ha-noi-ar1001735.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bắt cóc Hà Nội Tin giả Trẻ em Bắt cóc Times City Hà Nội

