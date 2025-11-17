Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bác tin bùn nhão tràn trên phố ở Hà Nội liên quan dự án metro

  • Thứ hai, 17/11/2025 14:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Liên quan sự cố bùn nhão xuất hiện trong đêm trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội khẳng định không liên quan dự án đào ngầm metro.

Sáng 17/11, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phản hồi trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sự cố bùn nhão trên phố Tôn Đức Thắng khiến nhiều người đi đường trượt ngã có liên quan đến quá trình thi công tuyến Metro số 3.1.

Theo MRB, tối 16/11, mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về việc mặt đường khu vực này bất ngờ phủ lớp bùn trơn, gây mất an toàn, đồng thời dấy lên nghi vấn nguồn bùn xuất phát từ công trình đang đào ngầm.

Bun nhao trao Ha Noi anh 1

Bùn nhão phủ khắp mặt đường Tôn Đức Thắng tối 16/11. Ảnh: Minh Đức.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường và rà soát toàn bộ phạm vi thi công liên quan tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, vị trí xảy ra sự cố nằm gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, thuộc khu vực vườn hoa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thi công hầm và các công trường của dự án.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định lượng bùn xuất hiện trên mặt đường không phải phát sinh từ hoạt động thi công hầm hoặc bất kỳ cấu phần nào của dự án.

Nguyên nhân nhiều khả năng là do một xe tải chở bùn đất làm rơi vãi trong lúc di chuyển, khiến mặt đường trơn trượt và khiến một số người dân bị ngã.

Bun nhao trao Ha Noi anh 2

Xe máy của người dân phủ kín bùn đất sau tai nạn. Ảnh: Minh Đức.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm rõ nguyên nhân bùn nhão tràn ra đường trên phố Tôn Đức Thắng.

Trước đó, tối 16/11, hàng loạt người đi xe máy ngã ra đường vì lớp bùn dày tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm. Hiện trường khu vực xuất hiện bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15 m. Khi đi qua, bánh xe lún vào bùn, dễ trượt ngã, đặc biệt là trong điều kiện trời tối.

https://vtcnews.vn/bac-tin-bun-nhao-tran-tren-pho-khien-loat-xe-truot-nga-lien-quan-du-an-metro-ar987697.html

Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

