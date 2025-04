'Bậc thầy' Hansi Flick

Chiến lược gia người Đức không chỉ là nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Bayern Munich trước đây, mà hiện tại ông là niềm hy vọng lớn của Barcelona trong hành trình chinh phục vinh quang.

Vào ngày 27/4, tại Seville, Flick sẽ dẫn dắt Barcelona bước vào trận chung kết thứ bảy trong sự nghiệp huấn luyện của mình - đối đầu với Real Madrid tại chung kết Copa del Rey. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng tuyển Đức đã thắng cả 6 trận chung kết trước đó trong vai trò HLV trưởng.

Trận chung kết đầu tiên của Flick với Barcelona diễn ra vào ngày 12/1/2025, trận Siêu cúp Tây Ban Nha tại Jeddah, Saudi Arabia. Barca đè bẹp Real Madrid với tỷ số 5-2 - kết quả gây sốc cho nhiều người hâm mộ, đặc biệt khi đội bóng xứ Catalonia phải chơi thiếu người từ phút 56 sau thẻ đỏ của thủ môn Szczesny. Dưới áp lực lớn, Flick vẫn giữ được sự điềm tĩnh và đưa ra những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, giúp đội nhà vượt khó một cách ngoạn mục.

Trước khi đến Camp Nou, Flick từng có giai đoạn rực rỡ với Bayern Munich. Ông giành Cúp Quốc gia Đức 2020 khi Bayern vượt qua Bayer Leverkusen 4-2 tại Berlin. Những ngôi sao như Alaba, Gnabry và Lewandowski thay nhau lập công trong trận đấu không kém phần hấp dẫn.

Đến chung Champions League 2020, Flick cùng Bayern giành chức vô địch châu Âu sau khi đánh bại PSG với tỷ số 1-0 tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Bàn thắng duy nhất do Kingsley Coman ghi ở phút 59, giúp đội bóng nước Đức lần thứ 6 bước lên đỉnh châu lục.

Ở trận Siêu cúp châu Âu 2020, đối đầu Sevilla, Bayern chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng vàng của Javi Martínez. Trận Siêu cúp Đức 2020, gặp Dortmund tại Allianz Arena, Flick một lần nữa chứng minh khả năng xoay chuyển thế trận khi Bayern thắng 3-2, với bàn quyết định đến từ Joshua Kimmich phút 82.

Sau cùng, ở FIFA Club World Cup 2021, Bayern hạ Tigres của Mexico 1-0 trong trận chung kết tại Al-Rayyan, Saudi Arabia, với bàn thắng duy nhất của Pavard.

Không chỉ thành công với tư cách HLV trưởng, Hansi Flick còn là trợ lý HLV Joachim Löw khi đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Khi ấy, Đức đánh bại Argentina 1-0 trong hiệp phụ tại sân Maracanã nhờ bàn thắng lịch sử của Mario Götze.

Hansi Flick không ồn ào, không phô trương. Nhưng trong các trận đấu định đạt danh hiệu, ông luôn biết cách đưa ra những quyết định chính xác, từ chiến thuật cho đến tinh thần. Sáu trận chung kết, sáu lần đăng quang - con số biết nói cho một HLV đã trở thành biểu tượng của sự chắc chắn và hiệu quả.

Trận chung kết sắp tới với Real Madrid không chỉ là thử thách mới, mà còn là cơ hội để Flick củng cố vị thế “bất khả chiến bại” ở những thời khắc quan trọng nhất của mùa giải.

