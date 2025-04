Flick gia hạn hợp đồng với Barcelona

Thông tin này được tiết lộ sau những cuộc đàm phán thành công giữa đôi bên trong những ngày qua.

Quyết định trì hoãn việc công bố chính thức đến từ hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, cả Flick và ban lãnh đạo Barça đều muốn tập trung toàn lực cho mục tiêu cú ăn ba đang trong tầm tay: La Liga, Copa del Rey và Champions League. Với những trận đấu quan trọng sắp tới ở cả ba đấu trường, họ không muốn bất kỳ sự phân tâm nào ảnh hưởng đến hiệu suất của đội.

Yếu tố thứ hai - và có lẽ quan trọng hơn - chính là tình trạng tài chính của câu lạc bộ. Barcelona hiện không đáp ứng được các điều kiện về tài chính của La Liga, khiến họ không thể đăng ký hợp đồng mới hay gia hạn với bất kỳ ai.

Vấn đề phát sinh sau khi La Liga không chấp nhận khoản thu từ việc bán các hộp VIP tại sân Camp Nou mới - thương vụ mà chủ tịch Laporta hoàn tất vào cuối năm ngoái. Barcelona đang trông chờ công ty xây dựng Limak của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành các hộp VIP này, dự kiến vào tháng 5, để La Liga chấp thuận cải thiện tình hình "fair play" tài chính.

Điều thú vị là Flick thực sự ưa chuộng phương thức gia hạn từng năm một thay vì cam kết dài hạn. Chiến lược gia người Đức chia sẻ quan điểm này trong một buổi họp báo gần đây: "Tôi không phải là huấn luyện viên muốn ký hợp đồng ba năm nữa và nghĩ rằng tương lai của mình đã được bảo đảm. Tôi thích làm việc cho câu lạc bộ tuyệt vời nhất thế giới này và đánh giá cao những gì mình có. Tôi hiểu tình hình của câu lạc bộ không dễ dàng. Chúng ta sẽ tiến từng bước, từng năm một. Nếu chúng ta vẫn hạnh phúc, một năm nữa".

Tuy nhiên, Barcelona muốn đảm bảo sự ổn định cho dự án của họ và tránh những câu hỏi liên tục về tương lai của Flick. Do đó, thỏa thuận gia hạn đến 2027 là một giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên, với Flick cũng đã nhìn nhận đây là một bước tiến tích cực.

Người hâm mộ “Blaugrana”có thể yên tâm rằng bất chấp những thách thức tài chính, tương lai của ghế huấn luyện đã được đảm bảo với người đàn ông đang giúp Barcelona tiến gần tới cú ăn ba lịch sử.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.