Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật Pháp đình

Bác sĩ lĩnh án vì cho vay lãi nặng gấp gần 10 lần quy định

  • Thứ sáu, 15/5/2026 17:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một bác sĩ phòng khám tư ở Ninh Bình vừa bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ vì cho vay 500 triệu đồng với mức lãi suất gấp gần 10 lần quy định.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: VTC News.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, trú xã Vĩnh Trụ) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, Hiếu là bác sĩ, có phòng khám nội khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình làm việc, bị cáo quen biết với chị Thiều Thị H (trú xã Vĩnh Trụ).

Ngày 19/5/2025, tại một quán cơm ở phường Phủ Lý, Hiếu cho chị H vay 500 triệu đồng nhưng thỏa thuận thu 80 triệu đồng tiền lãi. Cơ quan chức năng xác định mức lãi suất này gấp 9,73 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo được xác định hơn 71,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm cho người vay tiền lâm vào cảnh khó khăn.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên đã phạm tội.

Bị cáo Hiếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

HĐXX xét thấy chỉ cần áp dụng hình cải tạo tại địa phương là hình phạt chính với mức tương xứng cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu 2 năm cải tạo không giam giữ; khấu trừ 10% thu nhập hằng tháng nộp ngân sách Nhà nước; phạt bổ sung bị cáo số tiền 35 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ hình sự 3 người cho vay lãi nặng

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 3 người để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến 432%/năm.

06:08 12/7/2023

Trùm cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc bỏ mối thịt gà

Từ vụ ném chất bẩn vào nhà dân để trả thù cho cún cưng, công an phát hiện nghi phạm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc bỏ mối thịt gà.

20:12 9/7/2023

Bắt giữ chủ tiệm vàng cho vay lãi nặng

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ chủ tiệm vàng cho vay với lãi suất lên đến gần 250% để thu lợi bất chính.

06:37 5/7/2023

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/bac-si-o-ninh-binh-linh-an-vi-cho-vay-lai-nang-gap-gan-10-lan-quy-dinh-ar1018282.html

Theo Minh Quang/VTC News

vay nặng lãi Ninh Bình xét xử vay nặng lãi cho vay nặng lãi ninh bình

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Ban gai Bui Dinh Khanh nhan 15 thang tu treo hinh anh

Bạn gái Bùi Đình Khánh nhận 15 tháng tù treo

1 giờ trước 18:57 15/5/2026

0

Hỗ trợ bạn trai Bùi Đình Khánh lẩn trốn, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo do nuôi con nhỏ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý