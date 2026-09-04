Bắc Ninh chốt nhà đầu tư làm khu đô thị hỗn hợp gần 33.000 tỷ

Bắc Ninh vừa chốt liên danh nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang với tổng vốn hơn 32.800 tỷ đồng, quy mô khoảng 295 ha.

Bắc Ninh đang đẩy mạnh triển khai loạt dự án, khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn. Ảnh: TN.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2436 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 32.800 tỷ đồng , quy mô khoảng 295 ha tại phường Tiền Phong, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 42.500 người.

Nhà đầu tư được lựa chọn là Liên danh CTCP Thương mại Tuấn Mai, CTCP Đầu tư Sun Grand và CTCP Bất động sản Ravahomes.

Dự án hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đồng thời trở thành trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ mới, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối giao thương hàng hóa trong nước, quốc tế.

Về quy mô, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn khu đất, gồm giao thông, cấp - thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh, mặt nước và bãi đỗ xe…

Các hạng mục chính của dự án gồm nhà ở thấp tầng với diện tích đất khoảng 54 ha, cao tối đa 5 tầng; công trình dịch vụ khoảng 60 ha; công trình y tế khoảng 2,6 ha; công trình giáo dục khoảng 3,6 ha; và công trình hỗn hợp nhà ở - dịch vụ khoảng 27 ha, cao tối đa 30 tầng... Đối với nhà ở xã hội, dự án dự kiến bố trí tại 3 ô đất.

Về hiện trạng, khu đất thực hiện dự án hiện chưa giải phóng mặt bằng, gồm đất công, đất giao ổn định cho người dân, đất nông nghiệp, đất mặt nước...

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian hoàn thành toàn bộ khoảng 72 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và được triển khai theo 3 giai đoạn.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành một khu đô thị - thương mại - dịch vụ quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng, góp phần tạo cực tăng trưởng mới cho Bắc Ninh và thúc đẩy giao thương trong khu vực.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gần 33.000 tỷ đồng trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh triển khai nhiều khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có quyết định giao, cho thuê khoảng 112,4 ha đất cho Tập đoàn Vingroup để triển khai Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 1).

Dự án có quy mô khoảng 269 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 41.270 tỷ đồng , trong đó chi phí thực hiện hơn 40.124 tỷ đồng và khoảng 1.146 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư dự án là liên danh Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, năm đầu tiên dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi cùng các thủ tục liên quan; 6 năm tiếp theo sẽ triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao mặt bằng.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như nhà ở liền kề, biệt thự, công trình hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình thương mại, y tế, văn hóa và thể thao…