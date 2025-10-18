Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh từ ngày 20/10

  • Thứ bảy, 18/10/2025 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn Quốc Gia, hiện nay 18/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ vào gần sáng 19/10.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ tăng cường mạnh hơn từ ngày 20/10 đến 22/10, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang một số khu vực ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đêm 18/10 và sáng 19/10, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tại Hà Nội, đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm 20/10 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.

