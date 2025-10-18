Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh từ ngày 20/10

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn Quốc Gia, hiện nay 18/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ vào gần sáng 19/10.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ tăng cường mạnh hơn từ ngày 20/10 đến 22/10, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang một số khu vực ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đêm 18/10 và sáng 19/10, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tại Hà Nội, đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm 20/10 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.