Bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng Quảng Trị xác nhận tin bắt cóc trẻ em là bịa đặt, cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN.

Sáng 22/8, Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), cho biết cơ quan chức năng đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bé gái bị bắt cóc tại địa phương. Đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, chiều 21/8, trên một số tài khoản Facebook xuất hiện thông tin “bé gái bị bắt cóc tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,” gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trường Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh và khẳng định, từ ngày 20/8 đến nay, không có vụ việc bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an xã Trường Sơn, tài khoản đăng tải thông tin trên là tài khoản ảo, với mục đích câu like, bình luận, chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Đáng chú ý, ngay sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, tài khoản này đã thay đổi ảnh đại diện và đăng tải nội dung khác kêu gọi giúp đỡ hai trẻ mồ côi bị tai nạn giao thông ở Quảng Bình.

Công an xã Trường Sơn đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo xử lý đối tượng tung tin sai sự thật.

Lực lượng chức năng xã Trường Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.