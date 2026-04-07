Babbel công kích Real Madrid: 'CLB đáng ghét nhất châu Âu'

Cựu hậu vệ Bayern Markus Babbel gây chú ý khi công kích Real Madrid và Vinicius ngay trước thềm đại chiến Champions League.

Vinicius luôn tạo ra sự tranh cãi ở Real Madrid.

Không khí trước trận tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich tiếp tục nóng lên, khi những phát biểu từ phía Đức liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Sau Lothar Matthäus, đến lượt Markus Babbel lên tiếng với giọng điệu thẳng thắn.

Trả lời trên Sky90, cựu cầu thủ Bayern Munich và Liverpool không giấu sự khó chịu khi nhắc đến đại diện Tây Ban Nha. “Real Madrid là CLB đáng ghét nhất châu Âu. Tôi sẽ rất vui nếu Bayern là đội đi tiếp”, Babbel nói.

Quan điểm của ông không dừng lại ở cảm xúc cá nhân. Babbel cho rằng cách hành xử của Real Madrid trong những năm gần đây đã đi chệch khỏi chuẩn mực thể thao.

“Theo tôi, hành vi của họ là cực kỳ phi thể thao. Điều đó không còn liên quan đến tinh thần fair-play. Tôi có cảm giác họ luôn nghĩ mình vượt trội, rằng họ tốt hơn tất cả. Điều đó khiến tôi rất khó chịu”, cựu hậu vệ người Đức nhận xét.

Babbel đặc biệt nhắc lại sự kiện Real Madrid tẩy chay gala Quả bóng vàng, khi Vinicius không giành chiến thắng. Ông xem đây là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu tôn trọng.

“Nếu một cầu thủ của chúng tôi không thắng, cả đội sẽ không tẩy chay một sự kiện như vậy. Đó là hành động thiếu tôn trọng với những người khác. Vì điều đó, Real Madrid đã đánh mất rất nhiều sự tôn trọng trong mắt tôi”, Babbel nói thêm.

Không chỉ dừng ở cấp độ CLB, Babbel còn hướng sự chỉ trích về phía Vinicius. Ông thừa nhận tài năng của cầu thủ người Brazil, nhưng không hài lòng với cách thể hiện trên sân.

“Khi nhìn cách cậu ấy chơi bóng, rõ ràng là rất tài năng. Nhưng rồi tôi lại thấy cậu ấy ngã và lăn lộn quá nhiều trong mỗi pha bóng. Điều đó khiến tôi không thích”, Babbel thẳng thắn.

Những phát biểu liên tiếp từ các cựu danh thủ Đức đang tạo thêm sức nóng cho cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich, trận đấu vốn đã được xem là tâm điểm của vòng tứ kết Champions League mùa này.