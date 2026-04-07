Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó chủ tịch nước

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI, giữ chức Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970; Quê quán: Tỉnh An Giang; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992-7/1996: Giáo viên trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- 8/1996-7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

- 8/2001-8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (12/2005 - 10/2010).

- 8/2010-10/2010: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

- 11/2020-1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

- 2/2011-1/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

- 2/2013-11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

- 12/2013-1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang (12/2013-10/2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015).

- 1/2016-7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

- 7/2016-4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang.

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- 4/2021-6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

- 26/7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

- 18/1/2023-1/3/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 21/3/2024-21/5/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/11/2024: Được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

- 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.