'Bà trùm' đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng bị đề nghị 12-13 năm tù

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị cáo đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng mà không có giấy phép do NHNN cấp.

Tại tòa, bị cáo Trần Thị Hoàn thừa nhận các nội dung bị cáo buộc và khai nhiều thỏi vàng mua của Bà Béo có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc sẽ mang đi khò, xóa chữ để không ai phát hiện ra đó là vàng nước ngoài, sau đó cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho các khách hàng ở Hà Nội để kiếm lợi.

Thực hiện việc mua bán vàng lậu, khi nhận được hàng, Hoàn sẽ giao tiền cho Bà Béo qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty. "Nhận hàng mới thanh toán, bên giao vàng, bên chuyển tiền", bị cáo Trần Thị Hoàn nói. Bị cáo khai việc giao nhận vàng có một số lần thực hiện trực tiếp, còn lại là ở cửa hàng của bị cáo.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Vàng Thị Phượng, một người vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam khai, bản thân có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Năm 2024, Bà Béo thường xuyên đến cửa hàng của Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nhiều lần nói chuyện, Phượng biết Bà Béo có nhu cầu tìm người đưa vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.

Do không có thu nhập ổn định, muốn kiếm tiền nuôi con, Phượng đã nhận xách vàng cho Bà Béo để nhận tiền công. Tiền công là 250.000 đồng/kg vàng trót lọt.

Tới thời điểm vụ án bị phát hiện, Phượng đã vận chuyển được 97 kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng. Bị cáo đã nộp lại số tiền 25 triệu đồng để Hội đồng xét xử xem xét là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Về việc vận chuyển vàng, bị cáo Phương khai bị cáo bỏ vàng dưới đế giày. Khi đi qua cửa khẩu đế giày của bị cáo không bị soi chiếu gì, không có ai kiểm tra. Máy soi chiếu chỉ soi chiếu hành lý.

Phượng cho biết hầu hết lần đi giao hàng cho Trần Thị Hoàn đều có người của Bà Béo đi cùng, hướng dẫn. Qua quan sát, Phượng thấy trên các thỏi vàng có chữ Trung Quốc và cả mã QR.

Các cán bộ kiểm soát không kiểm tra người và không bắt Phượng tháo giày. Mỗi lần, Phượng sẽ mang được khoảng 2 kg, mỗi bên giày 1 kg. Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi qua cửa khẩu, bị cáo gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại Cửa hàng vàng Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn.

Sau đó, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách. Cũng có trường hợp không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng.

Khi tòa hỏi về đặc điểm thỏi vàng, Phượng khai có lần nguyên miếng, có lần cắt nhỏ. Trên miếng vàng có các chữ Trung Quốc, bị cáo không biết chữ gì, khi đó không biết làm vậy phạm pháp.

Ngoài Bà Béo, chủ tiệm vàng Hoàn Huế còn buôn lậu vàng nguyên liệu với một đầu mối người Trung Quốc khác tên Châu. Châu thậm chí hướng dẫn "người vận chuyển" cho vàng vào các túi vải, quấn quanh bụng. Do đó, số lượng vàng vận chuyển được mỗi lần sẽ nhiều gấp đôi là cho vào đế giày.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga, một người vận chuyển vàng, khai mỗi lần sẽ mang được khoảng 4-5 kg vàng. "Bị cáo quấn chặt túi quanh bụng, ngực, sau đó khoác áo rộng ra ngoài, không thấy ai hỏi gì, cũng không bị soi chiếu", bị cáo nói… Trong vụ án, Nga bị xác định đã vận chuyển 14 kg vàng và được trả công 3,5 triệu đồng.

Sau hơn nửa ngày xét hỏi, Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Trần Thị Hoàn bị đề nghị tuyên phạt 12-13 năm tù; Phạm Tuấn Hải bị đề nghị 11-12 năm tù; Trần Thành Hiếu bị đề nghị 6-7 năm tù; Vàng Thị Phượng bị đề nghị 30-36 tháng tù cùng về tội "Buôn lậu". Cùng tội danh, 4 bị cáo liên quan lần lượt bị đề nghị thấp nhất 18-24 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất 4-5 năm tù.

Liên quan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam - Trần Như My bị đề nghị 24-30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Hai bị cáo liên quan cũng lần lượt bị đề nghị 18-24 tháng tù và 24-30 tháng tù cho hưởng án treo.