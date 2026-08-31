Ba phản diện của Dragon Ball Z tạo ra những trận chiến huyền thoại

Khi nói đến những nhân vật phản diện, "Dragon Ball" có không ít nhân vật độc ác, ám ảnh, tạo ra những trận giao tranh kinh điển.

Trong hầu hết các bộ truyện xoay quanh các trận chiến, nhân vật phản diện là xương sống của câu chuyện. Họ luôn đẩy các anh hùng đến giới hạn và buộc họ phải đạt đến những đỉnh cao sức mạnh mới.

Bộ truyện tranh Dragon Ball của Akira Toriyama ra mắt hơn bốn thập kỷ trước, hiện vẫn có sức ảnh hưởng như thuở ban đầu. Nó không chỉ được yêu thích vì những trận chiến gay cấn, mà còn vì tác động mà những nhân vật phản diện này tạo ra trong câu chuyện, điều gần như không thể thấy trong các bộ Shonen hiện đại.

Dragon Ball Z thường được coi là thậm chí còn hay hơn cả anime gốc vì nó có những nhân vật phản diện mạnh mẽ hơn, những người đã thúc đẩy Goku và các Chiến binh Z trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với những gì họ từng hy vọng.

Câu chuyện được phát triển từ những cảnh chiến đấu gay cấn, những màn biến hình và những tình tiết bất ngờ để tạo hiệu ứng gây sốc vào những thời điểm quan trọng nhất. Toàn bộ câu chuyện trong Dragon Ball Z được chia thành bốn phần chính, mang đến một số nhân vật phản diện hay nhất trong lịch sử anime. Tuy nhiên, ba nhân vật dưới đây mang tính biểu tượng hơn hết.

Kid Buu đã buộc Goku phải sử dụng Quả Cầu Linh Hồn mạnh nhất từ ​​trước đến nay

Ảnh: Toei Animation.

Không có kẻ phản diện nào trong toàn bộ câu chuyện Dragon Ball Z đe dọa thế giới nghiêm trọng như Kid Buu. Trên thực tế, hắn ta đã có thể thành công nếu không nhờ Ngọc Rồng. Trong trận chiến cuối cùng, Goku bị dồn vào đường cùng, và lựa chọn duy nhất của anh là dựa vào Chiêu thức Quả cầu năng lượng.

Mặc dù anh đã sử dụng kỹ thuật này từ Saga Saiyan, nhưng Chiêu thức Quả cầu năng lượng trong trận chiến cuối cùng hoàn toàn khác biệt so với những gì người hâm mộ từng thấy. Nó bao gồm sức mạnh của mọi sinh vật trên hành tinh, bao gồm con người, động vật và thực vật.

Kết quả là một quả cầu năng lượng khổng lồ đã phá hủy Kid Buu đến mức tên phản diện không bao giờ có thể hồi phục được. Đó là một kết thúc hoàn hảo cho trận chiến cuối cùng của câu chuyện chính vì chiến thắng không thuộc về Goku và các Chiến binh Z, mà là nhờ toàn bộ thế giới, những người đã tự nguyện trao sức mạnh của mình cho vị cứu tinh.

Cell đã ép Gohan khai phá tiềm năng thực sự của mình

Ảnh: Toei Animation.

Cell thường được coi là nhân vật phản diện phức tạp nhất trong series, hắn dựa vào chiến thuật và sự thao túng hơn là chỉ đơn thuần khát khao hủy diệt. Bên cạnh sức mạnh áp đảo, hắn còn rất mưu lược, kiên nhẫn và có thái độ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn hiểu rõ các Chiến binh Z hơn bất kỳ ai khác vì được thiết kế đặc biệt để sở hữu nhiều đặc điểm di truyền thuận lợi và khả năng đặc biệt của Goku và các Chiến binh Z khác.

Đây là lý do Cell suýt nữa đã nếm trải chiến thắng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại bởi một đứa trẻ nhỏ.

Trong Saga Cell, Goku đã chấp nhận rằng con trai mình đã vượt qua anh và cậu bé 11 tuổi là người duy nhất có cơ hội chống lại kẻ phản diện. Mặc dù Gohan rất mạnh, cậu sẽ không thể dễ dàng đánh bại Cell nếu không mở khóa được trạng thái Siêu Saiyan 2.

Tuy nhiên, cậu chỉ đạt được điều đó nhờ sự khiêu khích của Cell khi kẻ phản diện tra tấn các Chiến binh Z và giết hại dã man Android 16.

Sự tàn ác của Frieza chuyển hướng Dragon Ball

Ảnh: Toei Animation.

Sẽ không quá lời khi nói rằng chưa từng có khoảnh khắc nào trong lịch sử Shonen mang tính biểu tượng như lần đầu tiên Goku biến hình thành Siêu Saiyan. Kẻ phản diện đã tạo nên điều đó là tên bạo chúa thiên hà Frieza, kẻ cũng đã phá hủy hành tinh Vegeta, quê hương của tộc chiến binh huyền thoại, người Saiyan.

Là hiện thân của cái ác, Frieza vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ một ngày nào đó một người Saiyan sẽ đánh bại hắn. Cơn ác mộng của hắn cuối cùng đã trở thành hiện thực khi Goku khoác lên mình hình dạng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Cho đến thời điểm đó trong anime, Siêu Saiyan tóc vàng giống như một huyền thoại, một hình thái bị thất lạc trong biên niên sử. Tộc chiến binh kiêu hãnh tiếp tục tồn tại hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ mà không bao giờ thức tỉnh hình thái này, nhưng Goku được định sẵn là người đặc biệt hơn bất kỳ ai.

Sau khi biến hình thành Siêu Saiyan, anh dễ dàng đánh bại Frieza, bạo chúa thiên hà đã tàn bạo khủng bố con trai và bạn bè của anh. Khoảnh khắc này đã thay đổi tương lai của loạt phim mãi mãi, mở ra một kỷ nguyên mới của những biến hình trong thế giới Shonen.