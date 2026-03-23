Bà Nguyễn Thị Bình ra mắt sách về Hiệp định Paris

"Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam" là hồi ức và chiêm nghiệm của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình về cột mốc lịch sử của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bình với biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Nguồn ảnh: NXB CTQGST

Thông tin từ Omega Plus cho biết cuốn sách về Hiệp định Paris của bà Nguyễn Thị Bình sớm được phát hành thời gian tới.

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức ký kết ngày 27/1/1973 tại thủ đô Paris (Pháp), là một trong những văn kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng của thế kỷ 20, đánh dấu thắng lợi mang tính bước ngoặt trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Thành quả này không chỉ khẳng định ý chí kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ của nhân dân ta, mà đồng thời còn minh chứng cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam được bạn bè quốc tế và phong trào tiến bộ trên thế giới ủng hộ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và tầm vóc của Hiệp định Paris vẫn còn nguyên vẹn sức sống.

Trong cuốn sách sắp ra mắt Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - một trong những nhân chứng lịch sử tiêu biểu, trực tiếp tham gia và để lại dấu ấn sâu đậm tại bàn đàm phán Paris, đã tái hiện toàn cảnh cuộc đấu tranh ngoại giao căng thẳng.

Bìa sách Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Bình, do Omega Plus và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp thực hiện.

Sách bố cục gồm hai phần: Mặt trận Dân tộc Giải phóng - Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam và Hiệp định Paris - Dấu mốc quan trọng dẫn đến hòa bình, thống nhất đất nước.

Những câu chuyện, trải nghiệm và suy ngẫm của bà Nguyễn Thị Bình tái hiện cụ thể, sinh động bối cảnh lịch sử và những bước đi chiến lược trên bàn đàm phán; mặt khác gợi mở nhiều bài học quý giá về tầm nhìn chính trị, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt sách lược, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Qua hồi ức chân thực và giàu cảm xúc của tác giả, nổi bật lên sự kiên trì, bền bỉ và trí tuệ bản lĩnh của đoàn đàm phán cách mạng Việt Nam khi đối mặt với các nhà ngoại giao của một cường quốc hùng mạnh.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của tác giả với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, nhà ngoại giao đã gắn bó trực tiếp với tiến trình đàm phán Hiệp định Paris như Nguyễn Duy Trinh, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, góp phần khắc họa chân dung của những con người đã làm nên thắng lợi của ngoại giao Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1927) là một trong những nữ lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam. Bà giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi sau đó là của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2002.

Bà đã xuất bản các cuốn sách Tấm lòng với đất nước; Gia đình, bạn bè, đất nước.