Bà Michelle Obama phản đối chồng tranh cử nhiệm kỳ ba

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho biết bà sẽ "tích cực hoạt động để chống lại" kịch bản Barack tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast “Call Her Daddy” hôm 21/1, bà Michelle Obama cho biết sẽ tích cực hoạt động để chống lại chồng mình, cựu Tổng thống Barack Obama, nếu ông tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, theo Fox News.

Khi được người dẫn chương trình Alex Cooper hỏi liệu ông Obama có cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, cựu Đệ nhất phu nhân nói: “Tôi hy vọng là không. Tôi sẽ tích cực hoạt động để chống lại điều đó. Tôi sẽ ở nhà và nỗ lực chống lại nó”.

Tổng thống Donald Trump từng bóng gió về việc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, dù ông cũng nói rằng bản thân có lẽ sẽ không thực hiện điều đó.

Trên chương trình podcast “Call Her Daddy”, Michelle Obama khẳng định bà tin rằng 8 năm tại vị của ông Barack là đã đủ. Ảnh: Youtube

Bà Obama chia sẻ với người dẫn chương trình Cooper rằng bà tin 8 năm tại vị là đủ: “Tôi tin vào nhu cầu về một tầm nhìn mới. Hai nhiệm kỳ không chỉ đơn giản là việc 'Chúng tôi thích họ và chúng tôi muốn họ tiếp tục'. Vấn đề là chúng ta đang thay đổi và phát triển quá nhanh. Đây là một công việc khó khăn, nó luôn đòi hỏi năng lượng mới, tầm nhìn mới và những cách nhìn nhận thế giới mới mẻ. Vì vậy, tôi tin rằng 8 năm là đủ”.

Bà Obama cho rằng sẽ không có chỗ cho các nhà lãnh đạo trẻ bước lên nếu những người cũ cứ tiếp tục tranh cử. “Làm sao chúng ta xây dựng được thế hệ lãnh đạo trẻ nếu những người cũ cứ làm đi làm lại mãi? Bạn biết đấy, bây giờ đến lượt bạn. Rồi đến lượt tôi. Rồi bạn lại làm tiếp và tôi cũng lại làm tiếp. Trong khi đó, có rất nhiều người trẻ thông minh đang đứng bên ngoài với những ý tưởng của họ khi các nhà lãnh đạo ngày càng già đi”.

“Càng già đi, bạn càng sống một cuộc sống khác biệt của một người đã có vị thế. Tôi nghĩ có chỗ cho sự thông thái đó, nhưng cũng cần chỗ cho những ý tưởng mới. Vì vậy, tôi nghĩ hai nhiệm kỳ là đủ cho mọi người”, cựu Đệ nhất phu nhân tiếp tục.

Ông Obama đã đăng lên mạng một bức ảnh gia đình với con gái Sasha (trái) và Malia (phải). Ảnh: Instagram/@barackobama.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Obama cảnh báo Đảng Dân chủ không nên phủ nhận việc phân biệt giới tính vẫn đóng một vai trò trong các cuộc bầu cử quốc gia. Bà dẫn chứng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris làm ví dụ.

“Sẽ thật ngớ ngẩn nếu nghĩ rằng không có những cảm giác thuộc về bản năng... chúng ta thậm chí không phân tích những cảm giác đó là gì vì chúng ta đang cố giả vờ như mọi thứ đều đã tốt đẹp hơn”, bà nói.

Tại một sự kiện vào tháng 11, cựu Đệ nhất phu nhân từng nhận định rằng đất nước chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống, căn cứ vào kết quả của cuộc bầu cử năm 2024.

“Như chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử vừa qua, thật đáng buồn là chúng ta vẫn chưa sẵn sàng”, bà nói. “Đó là lý do tại sao tôi nói đừng nhìn vào tôi về việc tranh cử, vì tất cả các bạn đang nói dối. Các bạn chưa sẵn sàng cho một phụ nữ. Các bạn chưa sẵn sàng”.