Ba Lan triển khai máy bay chiến đấu sau khi Nga không kích Ukraine

  • Chủ nhật, 5/10/2025 19:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đã cho xuất kích máy bay sau khi Nga tiến hành không kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Theo hãng tin TASS ngày 5/10, Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan đăng thông báo trên mạng xã hội X cho biết đã kích hoạt toàn bộ các quy trình cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho không phận quốc gia. Thông báo nêu rõ, máy bay của Ba Lan và các đồng minh đang hoạt động trong không phận nước này, trong khi các hệ thống phòng không và radar trinh sát được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Ba Lan, trien khai may bay, chien dau, Nga khong kich Ukraine, Nga Ukraine anh 1

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Bộ chỉ huy cho biết thêm: “Ba Lan đã kích hoạt tất cả các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho không phận của mình”, đồng thời xác nhận các máy bay thuộc lực lượng Ba Lan và đồng minh đang hoạt động.

Cũng theo nguồn tin, còi báo động không kích đã vang lên tại các vùng Ivano-Frankovsk, Lvov và Ternopol của Ukraine. Trước đó, Kyiv đã ban bố cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại các khu vực Transcarpathia, Rovno, Kharkiv, Khmelnitsky, Chernigov và Chernovtsy.

https://baotintuc.vn/the-gioi/ba-lan-trien-khai-may-bay-chien-dau-sau-khi-nga-khong-kich-ukraine-20251005154317182.htm

Báo Tin Tức

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

