Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga xâm phạm không phận

Ba Lan tuyên bố bắn hạ nhiều UAV xâm phạm không phận và triệu Đại biện lâm thời Nga để phản đối.

Cận cảnh ngôi nhà bị trúng vật thể nghi ngờ là UAV của Nga rơi tại Ba Lan. Ảnh: TVP Info

Quân đội Ba Lan ngày 9/9 tuyên bố đã bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Ukraine.

Bộ Tư lệnh Tác chiến cho biết lực lượng phòng không đã được triển khai và đang tìm kiếm các mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Do tình hình khẩn cấp, chính phủ Ba Lan tạm thời đóng cửa 4 sân bay, gồm Warsaw, Modlin, Rzeszow và Lublin. Đến sáng 10/9, ba sân bay đã mở cửa trở lại, riêng sân bay Lublin vẫn ngừng hoạt động. Một UAV được phát hiện rơi trúng chung cư ở Wyryki, miền Đông Ba Lan, song không gây thương vong.

Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là “hành vi xâm phạm chưa từng có tiền lệ” và đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng an ninh quốc gia.

Ông thông báo đã chính thức yêu cầu NATO kích hoạt Điều 4, tiến hành tham vấn tập thể giữa các nước thành viên. Warsaw đồng thời cảm ơn lực lượng NATO và Không quân Hà Lan đã hỗ trợ đánh chặn UAV.

Trong ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw, Andrei Ordash, để làm rõ vụ việc. Nhà ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định Ba Lan “chưa đưa ra bằng chứng nào” chứng minh UAV có nguồn gốc từ Nga.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày trước khi Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 25, khiến Ba Lan cùng nhiều nước NATO khác như Litva, Latvia bày tỏ quan ngại an ninh. Warsaw thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Belarus từ đêm 11/9 nhằm bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố EU đoàn kết với Ba Lan, coi đây là lời nhắc nhở rằng an ninh của một thành viên cũng là an ninh của toàn liên minh. Người phát ngôn NATO cho biết Tổng Thư ký Mark Rutte đang liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo Ba Lan và sẽ đưa vụ việc ra thảo luận trong phiên họp của liên minh.