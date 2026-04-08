Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Bà Lâm Thị Phương Thanh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967, quê quán: Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, có trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử.

Bà Lâm Thị Phương Thanh từng là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (11/1998); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 12/2002); Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 2/2004 - 12/2007); Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Trung ương Sinh viên Việt Nam (tháng 12/2007 - 7/2008); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 7/2008 - 12/201); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng (tháng 8/2025); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tháng 12/2025)...

Vào ngày 22/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Lâm Thị Phương Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3 năm nay, bà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.