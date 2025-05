Bà Kamala Harris bất ngờ xuất hiện tại Met Gala

Cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bất ngờ xuất hiện tại Met Gala trong bộ váy đen trắng được thiết kế riêng của thương hiệu Off-White.

Trước thềm sự kiện gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bất ngờ xuất hiện tại Met Gala ở New York cùng chồng Doug Emhoff, CNN đưa tin.

Bà Kamala Harris. Ảnh: Cameron Smith.

Bà mặc chiếc váy đen trắng được thiết kế riêng của thương hiệu Off-White.

Mặc dù không có mặt trên thảm đỏ, bà Harris xuất hiện trong những bức ảnh trước sự kiện với bộ trang phục lụa thanh lịch có tay áo choàng bất đối xứng và khăn quàng dài. Phong cách này gợi lên cảm giác vượt thời gian, theo thương hiệu.

Cựu phó tổng thống Mỹ được mời bởi tổng biên tập Vogue kiêm đồng chủ tịch Met Gala Anna Wintour, theo phát ngôn viên của bà Harris.

Met Gala 2025 xoay quanh triển lãm “Superfine: Tailoring Black Style”, lấy cảm hứng từ cuốn sách "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" của Monica L. Miller.

Nổi bật là từ khóa "black dandy (black dandyism) - thuật ngữ chỉ những quý ông da màu theo đuổi phong cách Dandyism - phong cách thời trang lịch lãm, cầu kỳ, đậm chất quý tộc châu Âu nhưng được tái hiện và biến tấu đầy sáng tạo qua lăng kính của cộng đồng người da màu.

Tại Met Gala, bà Harris đã tôn vinh tinh thần của chủ đề thông qua thiết kế của Off-White.

“Với tôi, cốt lõi thực sự của dandyism bắt nguồn từ sự tự tin và sức mạnh. Không ai thể hiện những phẩm chất đó rõ hơn Kamala D. Harris, người đã vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục là ngọn đèn hải đăng cho rất nhiều người”, giám đốc sáng tạo IB Kamara của Off-White phát biểu.

Đây là một trong những lần xuất hiện nổi bật của bà Harris kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024. Gần đây, bà đã có hai bài phát biểu tại Leading Women Defined Summit và Emerge Gala. Trong cả hai sự kiện, bà Harris đã chỉ trích 100 ngày đầu tiên tại nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây cũng là lần đầu tiên bà Harris tham dự Met Gala, dù bà không phải chính khách đầu tiên sải bước trên bậc thềm bảo tàng trong đêm hội thời trang lớn nhất năm.

Năm 2022, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quay lại Met Gala sau hai thập kỷ, trong chiếc váy đỏ của Altuzarra thêu tên những người phụ nữ tiên phong của nước Mỹ.