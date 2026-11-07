Bà Hà Thị Yến Oanh làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM

Bà Hà Thị Yến Oanh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Yến Oanh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TP.HCM với 174/243 đại biểu tham dự.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 30 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành bầu bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn, đồng thời kiện toàn các vị trí trong Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và bộ máy điều hành.

Sau quá trình hợp nhất, Liên đoàn đặt trọng tâm vào việc củng cố hệ thống tổ chức, chuẩn hóa công tác chuyên môn và mở rộng mạng lưới võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch nhiệm kỳ mới, Liên đoàn phấn đấu tăng 30% số tổ chức hội viên chính thức, phát triển phong trào võ cổ truyền tại các phường, xã và từng bước đưa bộ môn này vào trường học.

Ở lĩnh vực thi đấu, mục tiêu được đặt ra là tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tối thiểu 5 giải đấu, hội diễn và hoạt động giao lưu mỗi năm. Song song, Liên đoàn sẽ đẩy mạnh tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng lực lượng thi đấu của thành phố.

Công tác huấn luyện và trọng tài cũng được chú trọng. Mỗi năm, Liên đoàn dự kiến tổ chức ít nhất 2 lớp tập huấn chuyên môn, hướng tới tỷ lệ trên 85% võ sư, huấn luyện viên và trọng tài thuộc diện quản lý được cập nhật kiến thức theo kế hoạch.

Bên cạnh phát triển thành tích, Liên đoàn xác định việc bảo tồn các bài quyền, kỹ thuật và binh khí đặc trưng của từng môn phái là nhiệm vụ lâu dài.

Phát biểu tại đại hội, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy vai trò điều hành, tăng cường phối hợp chuyên môn và phát triển phong trào võ cổ truyền theo hướng bền vững.