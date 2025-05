Ba cuốn truyện trinh thám gây sốt của Jeffery Deaver

Với sợi dây xuyên suốt là nhân vật thợ săn tiền thưởng Colter Shaw, bộ ba tác phẩm trinh thám của Jeffery Deaver mang tới những màn đấu trí, đặt bẫy, hành động nghẹt thở.

Nhà văn Jeffery Deaver. Ảnh: Google Play

Tác giả truyện trinh thám hàng đầu nước Mỹ Jeffery Deaver là một cái tên không còn xa lạ với độc giả Việt Nam. Ông sở hữu trong tay hàng chục tiểu thuyết thuộc top sách bán chạy thế giới.

Jeffery Deaver sinh năm 1950, là một tác giả trinh thám người Mỹ. Ông có bằng cử nhân báo chí và bằng cử nhân luật. Jeffery Deaver cũng từng nói rất thích việc sáng tác nhạc vì nó thử thách bản thân phải viết ngắn gọn với yêu cầu chú trọng đến cả ý nghĩa và hình thức thể hiện. Sau này ở truyện Màn chơi tử thần, Jeffery Deaver đã đưa âm nhạc vào tác phẩm của mình.

Trong sự nghiệp văn chương, Deaver đã sáng tác hơn 20 cuốn tiểu thuyết, các tác phẩm của ông được bán tại hơn 150 quốc gia và dịch ra 25 ngôn ngữ khác nhau. Ông đã giành được giải Steel Dagger thường niên của hiệp hội các tác giả hình sự Anh cho tiểu thuyết phiêu lưu, li kì hay nhất trong năm, Giải độc giả Ellery Queen, Giải British Thumping Good Read, Giải Anthony, và đề cử giải Edgar của tổ chức Các tác giả viết truyện trinh thám Mỹ.

The Bone Collector (Kẻ tầm xương), siêu phẩm của Jeffery Deaver đã được chuyển thể thành phim và series truyền hình ăn khách. Năm 2011, ông còn ra mắt Carte Blanche, tiểu thuyết về James Bond. Carte Blanche là tiểu thuyết thứ 37 về James Bond và là tiểu thuyết đầu tiên có bối cảnh đương đại kể từ khi The Man with the Red Tattoo của Raymond Benson được xuất bản vào năm 2002.

Bản tiếng Việt ba tác phẩm trinh thám của Jeffery Deaver. Ảnh: Bách Việt.

Là nhà văn trinh thám hàng đầu, ba trong số các cuốn sách hot nhất trong sự nghiệp văn chương của Jeffery Deaver phải kể tới bộ ba về nhân vật Colter Shaw, người không phải cảnh sát cũng chẳng phải thám tử. Colter Shaw là một thợ săn tiền thưởng - anh xuất hiện khi mọi đầu mối dường như đã bị bịt lại. Khác với những kẻ truy lùng vì tiền, Colter Shaw tìm người để cứu mạng, và đôi khi để cứu chính mình.

Cuốn Màn chơi tử thần kể về một cô gái mất tích giữa thung lũng Silicon. Colter Shaw lần theo dấu vết, phát hiện một “trò chơi điện tử ngoài đời thật” do một gã kỳ dị dựng lên. Trò chơi này không có lượt chơi lại. Chỉ có sống hoặc chết. Trong cuộc chơi không luật lệ đó, Colter như đứng giữa bầy sói - từng bước tiến hay lùi đều là đánh cược với sinh mạng.

Kẻ tiễn biệt là tập thứ hai trong series về Colter Shaw. Colter Shaw, gã thợ săn tiền thưởng luôn đề cao phương châm “tìm người, cứu mạng”. Nhưng khi nhiệm vụ mới nhất của anh kết thúc trong bi kịch, Shaw cảm thấy mình cần tìm hiểu nguồn cơn của mọi việc. Những manh mối dẫn anh đến với tổ chức bí ẩn nằm giữa vùng hoang dã của Bang Washington. Một cộng đồng vô hại với sứ mệnh an ủi những người đau buồn; hay là một giáo phái nguy hiểm nằm dưới sự thống trị của một nhà lãnh đạo quyến rũ?

Cùng lúc đó, Colter Shaw phải định vị và giải mã một thông điệp được cất giấu nhiều năm trước: Một thông điệp từng đẩy cha anh đến chỗ chết, giờ tiếp tục đe dọa mạng sống của Shaw và gia đình.

Có những sự thật chết người. Có những kẻ sẵn sàng nhúng chàm chỉ với mục đích là giữ kín chúng. Có những người sẵn sàng liều mạng để tìm ra.

Trong Bước ngoặt cuối cùng, Colter Shaw bước vào cuộc điều tra nguy hiểm nhất trong đời mình: Vạch mặt một tổ chức ngầm tên là BlackBridge - thế lực từng đẩy cha anh đến cái chết và chia cắt cả gia đình.

Bước ngoặt cuối cùng là tập thứ ba trong series về thợ săn tiền thưởng Colter Shaw của tác giả Deaver. Theo chân Shaw chúng ta tiếp tục bước vào hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần gay cấn, hấp dẫn. Với văn phong sắc sảo, tiết tấu nhanh câu chuyện hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ và thông điệp ý nghĩa.

Bộ ba cuốn truyện trinh thám này được coi là bộ truyện tiêu biểu cho các màn đấu trí, đặt bẫy, hành động nghẹt thở mà vẫn rất “hợp pháp” - đúng chất của Jeffery Deaver.