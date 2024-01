Ba cuốn sách ông Hoàng Nam Tiến khuyên doanh nhân nên đọc

Các tựa sách Phó chủ tịch Hội đồng trường - Đại học FPT khuyên doanh nhân đọc chứa đựng nhiều bài học, triết lý cuộc sống và kinh doanh sâu sắc.

Ông Hoàng Nam Tiến (sinh năm 1969) từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại tập đoàn FPT và đạt được những thành công đáng nể. Hiện, ông giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng trường - Đại học FPT.

Trong một cuộc trò chuyện với Tri thức - Znews, khi nói về chủ đề đọc sách của các doanh nhân, ông Hoàng Nam Tiến gợi ý 3 tựa sách đáng đọc dành cho các nhà lãnh đạo để phát triển bản thân cũng như hỗ trợ điều hành doanh nghiệp mà bản thân ông cũng từng nghiền ngẫm qua.

Nhà giả kim

Chia sẻ về tác phẩm, ông Hoàng Nam Tiến cho biết đây là cuốn sách đi đâu ông cũng mang theo, từ cho các bạn trẻ đến dạy chiến lược cho những doanh nghiệp lớn. Ông nhận xét đây là một cuốn sách dễ đọc.

Nhà giả kim của Paulo Coelho đã bán được hơn 150 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Tác phẩm lập Kỷ lục Guinness Thế giới cho sách được dịch nhiều nhất của một tác giả còn sống, hiện tổng số ngôn ngữ đã lên tới 80.

Cuốn "Nhà giả kim" bán chạy chỉ sau kinh thánh. Ảnh: N.N.

Cuốn sách như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông.

“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”, trích đoạn trong cuốn sách.

“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được” là triết lý cốt lõi trong tác phẩm, cũng là câu được nhiều người đọc tâm đắc, trích dẫn lại.

Nhà lãnh đạo tương lai

Cuốn sách là những kết luận và gợi ý của tác giả Jacob Morgan dựa trên cuộc phỏng vấn 140 CEO, đại diện cho 7 triệu người từ 35 ngành nghề và 20 quốc gia trên thế giới cũng như những đánh giá của 140.000 người trên mạng xã hội LinkedIn về lãnh đạo của mình.

Ấn phẩm gồm 5 phần, mỗi phần có một số chương, bao gồm các nội dung và yêu cầu cốt lõi đối với các nhà lãnh đạo tương lai:

Phần 1 là định nghĩa về lãnh đạo. Phần 2 tập trung vào các xu hướng định hình tương lai lãnh đạo cùng các hàm ý về các xu hướng của lãnh đạo tương lai, chỉ ra những thách thức lớn nhất mà các nhà lãnh đạo tương lai sẽ phải đối mặt. Phần 3 bàn về các kiểu mô thức tư duy thiết yếu nhất mà các nhà lãnh đạo tương lai cần sở hữu để dẫn dắt đội ngũ một cách hiệu quả. Phần 4 chỉ ra các kỹ năng nhà lãnh đạo tương lai cần có và những vấn đề cụ thể họ cần nắm rõ để thực hiện đúng. Phần 5 đề xuất cách trở thành nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc và nên bắt đầu từ đâu.

"Cuốn sách này khá khó đọc nhưng các doanh nhân nên đọc. Tác giả đã phỏng vấn 140 CEO hàng đầu thế giới với câu hỏi: 'Một nhà lãnh đạo trong tương lai cần có những tố chất gì?'. Tố chất là do trời sinh, phẩm chất là do rèn luyện, kiến thức là do học tập, năng lực là do thử thách, kinh nghiệm phải có thời gian, đó là những điều tôi tổng kết ra từ khi đọc cuốn sách. Tác giả cũng giải quyết được một việc là làm sao để có được những điều đó cho những nhà lãnh đạo trong tương lai", ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ về tác phẩm.

Think Again

Đây cũng là cuốn sách Phó chủ tịch Hội đồng trường - Đại học FPT - hay khuyên mọi người đọc, của tác giả Adam Grant.

Cuốn "Think Again" đưa ra nhiều lời khuyên về tái tư duy. Ảnh: Huỳnh Quỳnh.

"Nhiều doanh nhân khi đạt được những thành công liên tiếp có thể bắt đầu ảo tưởng rằng mình luôn đúng, khi đó, thảm họa thất bại đã ngay trước mắt. Think Again cho phép chúng ta dừng lại suy nghĩ, về những gì chúng ta đã và đang làm, chúng ta sẽ có một tâm thế mới để nhìn ra những thị trường, sản phẩm, dịch vụ mới, con đường mới, cơ hội mới và rất có thể tránh được những thảm họa, sai lầm có thể gặp phải trong tương lai gần", ông Hoàng Nam Tiến nói.

Trong cuốn sách, tác giả Adam Grant khuyên mọi người hãy loại bỏ những kiến thức và quan điểm không còn hữu ích, hướng tới xây dựng nhận thức bản thân bằng việc tái tư duy. Đó là suy nghĩ lại, cân nhắc lại những định kiến, quan điểm cũng như kiến thức của bản thân để thoát ra khỏi lối mòn tư duy định định sẵn.

Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn cuộc sống.