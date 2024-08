B Ray xin lỗi

Tối 27/8, thông qua trang cá nhân, B Ray lên tiếng xin lỗi khán giả vì những phát ngôn lệch lạc, thiếu hiểu biết của anh trong quá khứ.

"B Ray nhận ra rằng mình đã có những suy nghĩ nông nổi dẫn đến các bài viết sai lệch trong quá khứ. Bản thân B Ray ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Từ khi về Việt Nam, B Ray đã nhận ra những điều mình làm trước đó là không đúng. B Ray đã chủ động làm việc với Công an TP.HCM từ 22/6/2022 để tự nhận những việc làm sai trái trong quá khứ và có hình thức khắc phục rõ ràng", rapper chia sẻ.

Theo B Ray, thời gian sau đó, rapper đã chủ động xóa các bài viết, bài hát có nội dung lệch lạc trong quá khứ trên tất cả nền tảng chính thức do anh quản lý.

"Cho phép B Ray thêm một lần nữa được cúi mình xin lỗi công chúng và khán giả cho những suy nghĩ, hành vi nông cạn, sai trái đã gây ra trong quá khứ. B Ray rất biết ơn và trân quý mọi sự phê bình thẳng thắn, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, bao dung của công chúng. B Ray tự biết sẽ mãi nợ công chúng và khán giả không chỉ một mà là rất nhiều lời xin lỗi, cảm ơn. B Ray xin tự hứa sẽ luôn phấn đấu làm việc và cống hiến hết mình để phục vụ, xứng đáng với sự bao dung, tha thứ, tin tưởng của công chúng đã, đang dành cho mình", B Ray bày tỏ.

Thời gian qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội, những phát ngôn sai lệch của B Ray trong quá khứ bị "đào" lại, gây tranh cãi dữ dội.

Trao đổi với truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm được sự việc liên quan đến B Ray: "Sở đang phối hợp các cơ quan chức năng trao đổi, có hướng xử lý và sẽ thông tin đến báo chí sớm".

