Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Atletico giàu to

  • Thứ tư, 6/5/2026 19:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù hành trình tại Champions League mùa này đã khép lại, Atletico Madrid được dự báo nhận khoản tiền thưởng lớn nhờ thành tích lọt vào bán kết.

Atletico kiếm bộn tiền tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính, Atletico thu về hơn 100 triệu euro từ cúp châu Âu mùa này, tương đương khoảng 20% tổng doanh thu dự kiến 554 triệu euro của CLB. Riêng tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu đã lên tới hơn 73,5 triệu euro.

Cụ thể, đội bóng nhận 18,62 triệu euro phí tham dự, 8,4 triệu euro cho bốn chiến thắng ở vòng bảng trước Frankfurt, Union Berlin, Inter Milan và PSV, cùng 700.000 euro từ một trận hòa với Galatasaray.

Ngoài ra, việc đứng thứ 14 ở vòng bảng mang về 6,325 triệu euro, cộng thêm 1 triệu euro cho suất play-off. Ở vòng knock-out, Atletico tiếp tục gia tăng nguồn thu khi lần lượt loại Club Brugge (nhận thêm 11 triệu euro), Tottenham (12,5 triệu euro) và Barcelona (15 triệu euro) để tiến vào bán kết. Nếu vượt qua Arsenal, đội đã có thể bỏ túi thêm 18,5 triệu euro từ suất vào chung kết.

Bên cạnh tiền thưởng thi đấu, Atletico còn hưởng lợi từ bản quyền truyền hình và hệ số CLB, dự kiến mang lại thêm khoảng 30 triệu euro. Tổng cộng, nguồn thu từ Champions League mùa này vượt mốc 100 triệu euro, một con số quan trọng trong bối cảnh CLB đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc dưới sự điều hành mới.

Từ năm 2013 đến nay, Atletico đã góp mặt liên tiếp 13 mùa tại Champions League, thu về gần 1 tỷ euro. Sự ổn định này không chỉ củng cố vị thế của họ tại châu Âu mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Atletico Madrid Atletico Madrid champions league

    Đọc tiếp

    Thay doi chua tung co o chung ket Champions League hinh anh

    Thay đổi chưa từng có ở chung kết Champions League

    3 giờ trước 17:47 6/5/2026

    0

    Ngày 30/5, trận chung kết Champions League tại Puskas Arena (Budapest) đánh dấu bước ngoặt đặc biệt, khi lần đầu tiên được tổ chức vào khung giờ sớm theo quy định mới của UEFA.

    Kich ban lich su o El Clasico hinh anh

    Kịch bản lịch sử ở El Clasico

    3 giờ trước 17:57 6/5/2026

    0

    Barcelona đứng trước cơ hội đăng quang La Liga 2025/26 ngay trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào rạng sáng 11/5.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý