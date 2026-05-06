Atletico giàu to

Dù hành trình tại Champions League mùa này đã khép lại, Atletico Madrid được dự báo nhận khoản tiền thưởng lớn nhờ thành tích lọt vào bán kết.

Atletico kiếm bộn tiền tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính, Atletico thu về hơn 100 triệu euro từ cúp châu Âu mùa này, tương đương khoảng 20% tổng doanh thu dự kiến 554 triệu euro của CLB. Riêng tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu đã lên tới hơn 73,5 triệu euro.

Cụ thể, đội bóng nhận 18,62 triệu euro phí tham dự, 8,4 triệu euro cho bốn chiến thắng ở vòng bảng trước Frankfurt, Union Berlin, Inter Milan và PSV, cùng 700.000 euro từ một trận hòa với Galatasaray.

Ngoài ra, việc đứng thứ 14 ở vòng bảng mang về 6,325 triệu euro, cộng thêm 1 triệu euro cho suất play-off. Ở vòng knock-out, Atletico tiếp tục gia tăng nguồn thu khi lần lượt loại Club Brugge (nhận thêm 11 triệu euro), Tottenham (12,5 triệu euro) và Barcelona (15 triệu euro) để tiến vào bán kết. Nếu vượt qua Arsenal, đội đã có thể bỏ túi thêm 18,5 triệu euro từ suất vào chung kết.

Bên cạnh tiền thưởng thi đấu, Atletico còn hưởng lợi từ bản quyền truyền hình và hệ số CLB, dự kiến mang lại thêm khoảng 30 triệu euro. Tổng cộng, nguồn thu từ Champions League mùa này vượt mốc 100 triệu euro, một con số quan trọng trong bối cảnh CLB đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc dưới sự điều hành mới.

Từ năm 2013 đến nay, Atletico đã góp mặt liên tiếp 13 mùa tại Champions League, thu về gần 1 tỷ euro. Sự ổn định này không chỉ củng cố vị thế của họ tại châu Âu mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.