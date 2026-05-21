Aston Villa kiếm bao nhiêu tiền sau danh hiệu lịch sử

Aston Villa thu về khoản tiền thưởng khổng lồ từ UEFA sau chức vô địch Europa League 2025/26.

Aston Villa bội thu tiền thưởng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/5, đội bóng nước Anh đánh bại Freiburg với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Europa League. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng mới của UEFA, riêng việc góp mặt ở trận chung kết giúp mỗi đội nhận 7 triệu euro. Với chức vô địch, Aston Villa nhận tổng cộng khoảng 25,7 triệu euro tiền thưởng.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự thay đổi lớn trong hệ thống giải đấu cấp CLB châu Âu khi UEFA áp dụng thể thức mới cho Champions League, Europa League và Conference League. Tổng quỹ thưởng của Europa League cũng được nâng lên đáng kể.

36 đội góp mặt ở giai đoạn vòng phân hạng đều nhận khoản tiền cố định 4,31 triệu euro. Ngoài ra, các CLB còn được thưởng theo thành tích thi đấu: mỗi chiến thắng mang về 450.000 euro, trong khi một trận hòa trị giá 150.000 euro. Những đội giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội còn được cộng thêm 600.000 euro.

Không chỉ hưởng lợi về tài chính, chức vô địch Europa League còn giúp Aston Villa giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Unai Emery hiện đã nằm trong top 4 Premier League. Trong trường hợp đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, suất Champions League bổ sung dành cho nhà vô địch Europa League có thể được chuyển xuống cho đội đứng thứ 6 tại Premier League.

Điều này mở ra cơ hội lịch sử cho Bournemouth hoặc Brighton giành tấm vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Hoàng tử William ăn mừng chức vô địch cùng Aston Villa Hoàng tử nước Anh nổi tiếng là CĐV nhiệt thành của Aston Villa. Rạng sáng 21/5, ông đã có mặt tại Istanbul để cổ vũ cho Villa thi đấu trận chung kết Europa League 2025/26.