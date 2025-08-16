Aston Villa bị phạt nặng ngay trước trận gặp Newcastle

Aston Villa phải nhận án phạt nặng nề ngay trong ngày khai mạc mùa giải Premier League 2025/26 và áp dụng ngay với trận gặp Newcastle.

Các CLB thường lợi dụng các em bé nhặt bóng để câu giờ

Đội bóng vùng Birmingham phải nộp 125.000 bảng sau khi lần thứ 5 vi phạm một điều luật ít được biết đến của Premier League. Sự việc liên quan đến việc lạm dụng một hệ thống vốn được thiết kế nhằm giúp các trận đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh diễn ra trôi chảy hơn.

Án phạt 125.000 bảng lần này nâng tổng số tiền mà họ phải trả lên mức đáng kinh ngạc - 305.000 bảng - do liên tục phá luật kể từ đầu mùa giải 2024/25.

Villa bị cáo buộc để các em bé nhặt bóng hỗ trợ đội bóng trong suốt trận, bao gồm việc bố trí thêm người và bóng ở phía khung thành họ tấn công, nhưng không phải ở phía khung thành họ phòng ngự. Các cầu thủ Villa nhiều lần được trao bóng trực tiếp, vi phạm nguyên tắc của hệ thống đa bóng - vốn được tạo ra một phần để tránh việc đội chủ nhà có lợi thế so với đội khách.

Theo đó, Villa bị cấm sử dụng hệ thống “đa bóng” (multiball system) trong ba trận sân nhà đầu tiên của mùa giải mới. Trong ba trận tiếp Newcastle, Crystal Palace và Fulham, Villa chỉ được áp dụng hệ thống “một bóng”. Nghĩa là khi bóng ra ngoài biên và ở gần sân, chính các cầu thủ phải tự đi lấy để đưa trận đấu tiếp tục. Nếu bóng không thể dễ dàng nhặt lại, khi đó mới được phép để các em nhặt bóng hỗ trợ.

Hệ thống đa bóng, lần đầu tiên được áp dụng ở mùa 2022/23, nhằm duy trì nhịp độ trận đấu, giảm thiểu sự trì hoãn và nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ. Các CLB bắt buộc phải áp dụng hệ thống này trong mọi trận đấu của giải, và việc tuân thủ các quy tắc cũng như hướng dẫn liên quan là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự thống nhất, đồng thời ngăn chặn việc đội chủ nhà lợi dụng nhằm giành lợi thế cạnh tranh.