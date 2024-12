AS Roma lún sâu trong khủng hoảng

Trên sân Olimpico rạng sáng 3/12, AS Roma để thua 0-2 trước Atalanta ở vòng 14 Serie A. Kết quả này khiến đại diện thủ đô chìm sâu ở gần cuối bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Sau 15 trận, thầy trò Claudio Ranieri có 13 điểm.

Sau trận đấu, HLV Ranieri khẳng định Atalanta sẵn sàng cho cuộc đua Scudetto, nhưng Roma của ông đã chiến đấu hết mình "khi còn sức" trước khi chịu thất bại 0-2. "Chúng ta không thể bỏ cuộc trước nghịch cảnh", nhà cầm quân người Italy chia sẻ.

Kể từ khi Ranieri thay Ivan Juric dẫn dắt Roma, đội bóng có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, họ vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Napoli, hòa 2-2 với Tottenham tại Europa League vào giữa tuần qua.

Dù vậy, sự mệt mỏi từ trận đấu với Tottenham ảnh hưởng đến thể lực của Roma, khi Atalanta ghi hai bàn nhờ cú sút lệch của Marten de Roon và pha đánh đầu của Nicolò Zaniolo từ quả phạt góc của Juan Cuadrado, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

"Miễn là chúng tôi còn sức, chúng tôi đã chiến đấu hết mình", Ranieri chia sẻ với Sky Sport Italia. "Đây không phải là lý do để biện minh, nhưng chúng tôi đã thi đấu tại London vào giữa tuần và trở về lúc 5 giờ sáng".

"Tôi thực sự cảm ơn các cầu thủ vì ngay từ đầu hiệp hai, chúng tôi có cơ hội dẫn trước. Thật tiếc là Dovbyk không thể chạm được bóng, dù Dybala đã phá vỡ hàng phòng ngự của họ. Cũng có một tình huống khác, Mancini rất gần với khung thành", thuyền trưởng AS Roma cho biết thêm.

Bất chấp việc chưa giành được trận thắng nào, HLV Ranieri vẫn tin rằng Roma dần lấy lại tinh thần mạnh mẽ, đi đúng hướng để cải thiện phong độ.

"Chỉ cần đội bóng tiếp tục theo đuổi phong cách thi đấu như hiện tại, chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Chúng tôi phải kiên trì chiến đấu và không từ bỏ trước khó khăn. Tôi không bao giờ chấp nhận một cầu thủ bỏ cuộc. Chúng tôi phải chiến đấu hết mình cho từng tình huống, đến khi kiệt sức, và tất cả sự thay đổi trong đội hình hôm nay đều do mệt mỏi", Ranieri kết luận.

