Hummels xem xét giải nghệ

Sky Sports đưa tin Hummels nghiêm túc với ý định giải nghệ. Trước mắt, cầu thủ người Đức sẽ có cuộc thảo luận về tương lai với tân HLV Claudio Ranieri. Nếu không được đảm bảo suất thi đấu, cựu sao Dortmund sẽ rời đi trong tháng 1/2025. Anh cũng không loại trừ khả năng nghỉ thi đấu ở tuổi 35.

Ở mùa 2024/25, Hummels mới ra sân 23 phút tại Serie A, trong trận thua 1-5 của Roma trước Fiorentina hôm 27/10.

Người đem Hummels về Roma là Daniel De Rossi. Cựu danh thủ Italy muốn bổ sung kinh nghiệm của trung vệ người Đức vào hàng thủ của đội bóng. Tuy nhiên, De Rossi chia tay Roma chóng vánh. Sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Ivan Juric khiến mọi thứ với Hummels thay đổi.

HLV Juric chuộng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và lựa chọn các cầu thủ như Angelino, Gianluca Mancini và Evan N'Dicka cho hàng phòng ngự. Trong trận đấu với Athletic Bilbao tại Europa League hôm 27/9, một cầu thủ dự bị khác của Roma là Hermoso thậm chí còn được đá chính thay vì Hummels.

Tuy nhiên, HLV Juric cũng phải nói lời chia tay Roma vì phong độ kém. Hôm 14/11, ban lãnh đạo CLB bổ nhiệm "gã thợ hàn" Ranieri ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật và chịu trách nhiệm dẫn dắt đội.

Trước khi đến Roma, Hummels là công thần giúp Dortmund vào chung kết Champions League 2023/24 gặp Real Madrid. Anh có 40 lần ra sân và ghi 4 bàn cho CLB Đức.

Hợp đồng giữa đội bóng thành Rome và Hummels chỉ kéo dài 1 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

