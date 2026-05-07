Arsenal ra quyết định với HLV Arteta

Arsenal đang lên kế hoạch giữ chân HLV Mikel Arteta bằng một bản hợp đồng mới có giá trị lớn trong mùa hè năm nay.

Arsenal vẫn tin tưởng Arteta. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal đánh giá Arteta là nhân tố không thể thay thế trong dự án dài hạn của CLB. Dù hợp đồng hiện tại của chiến lược gia 43 tuổi còn thời hạn đến tháng 6/2027, ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn sớm gia hạn để khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho ông.

Theo Romano, kế hoạch này đã được thông qua từ nhiều tháng trước và không phụ thuộc vào thành tích cuối mùa.

Ở thời điểm hiện tại, Arteta vẫn tập trung hoàn toàn cho cuộc đua danh hiệu. Arsenal đang dẫn đầu Premier League với 76 điểm sau 35 trận, hơn Man City 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. “Pháo thủ” đứng trước cơ hội giành chức vô địch quốc nội đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/04.

Arteta trước cơ hội giành cú đúp mùa này. Ảnh: Reuters.

Không chỉ thăng hoa ở Premier League, Arsenal còn gây tiếng vang lớn tại Champions League. Đại diện thành London vừa vượt qua Atletico Madrid ở bán kết để giành quyền vào chung kết gặp PSG tại Budapest vào ngày 30/5. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Arsenal góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi danh giá nhất châu Âu, sau thất bại trước Barcelona vào năm 2006.

Nếu có thể hoàn tất cú đúp lịch sử mùa này, Arteta sẽ bước vào hàng ngũ những HLV vĩ đại nhất lịch sử Arsenal. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể nâng cúp, ban lãnh đạo đội bóng vẫn xem ông là nền tảng cho tham vọng xây dựng một đế chế mới tại bóng đá châu Âu.

Kể từ khi tiếp quản Arsenal vào cuối năm 2019, Arteta đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ tại sân Emirates. Từ một đội bóng thiếu ổn định và thường xuyên đứng ngoài cuộc đua danh hiệu, Arsenal giờ đây đã trở thành ứng viên hàng đầu ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

