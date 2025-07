Arsenal đưa hai 'thần đồng' 15 tuổi du đấu

Bên cạnh hai gương mặt triển vọng, HLV Mikel Arteta cũng đón chào loạt tân binh chất lượng gồm Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga và Christian Norgaard. Ngược lại, bản hợp đồng 48,5 triệu bảng Noni Madueke sẽ được cho nghỉ dưỡng sức sau khi chinh chiến cùng Chelsea tại Club World Cup. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi sẽ hội quân cùng “Pháo thủ” khi đội trở về từ châu Á.

Theo lịch, Arsenal sẽ có hai trận đấu tại Singapore: gặp AC Milan (23/7) và Newcastle (27/7), trước khi di chuyển đến Hong Kong cho trận derby Bắc London với Tottenham Hotspur (31/7).

Trong số những gương mặt trẻ, Max Dowman nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Tiền vệ tấn công này chưa bước sang tuổi 16 (sinh nhật vào tháng 12) nhưng nhiều lần được mời tập cùng đội một và từng có mặt tại trại huấn luyện mùa đông hồi tháng 1.

Mùa trước, Dowman ghi 19 bàn, kiến tạo 5 lần chỉ sau 23 trận cho các cấp độ trẻ của Arsenal. Anh còn lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử VCK U17 châu Âu, với pha lập công cho U17 Anh vào lưới U17 CH Séc hồi tháng 5.

Dowman được trao số áo 56 trong chuyến du đấu này. HLV Arteta không ngần ngại ca ngợi học trò: “Cậu ấy là một tài năng lớn và hoàn toàn có thể góp mặt trong kế hoạch mùa giải mới của Arsenal”.

Sự xuất hiện của Dowman và Salmon không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích, mà còn khẳng định chiến lược phát triển trẻ của Arsenal - vốn là “chất DNA” làm nên thành công lâu dài của đội bóng thành London.

