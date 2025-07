Vụ Gyokeres sang Arsenal xuất hiện tình tiết mới

Dù hai bên tiến rất gần tới thỏa thuận trị giá 55 triệu bảng cộng thêm 7,4 triệu bảng phụ phí, thương vụ vẫn bị đình trệ bởi những chi tiết nhỏ liên quan đến phí đào tạo và khoản đóng góp đoàn kết. Gyokeres, người đồng ý ký hợp đồng 5 năm, hiện vẫn ở Thụy Điển và không kịp hội quân cùng “Pháo thủ” trong chuyến bay hôm 19/7.

HLV Mikel Arteta từng kỳ vọng bản hợp đồng bom tấn này sẽ được hoàn tất trước khi Arsenal khởi động tour du đấu, nơi họ lần lượt gặp AC Milan, Newcastle tại Singapore và đại kình địch Tottenham ở Hong Kong. Nếu thương vụ chốt trong những ngày tới, Gyokeres nhiều khả năng ra mắt vào ngày 6/8, khi Arsenal tiếp Villarreal trong trận giao hữu trên sân nhà.

Chân sút 27 tuổi người Thụy Điển đang ở đỉnh cao sự nghiệp với thành tích ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting, bao gồm 54 pha lập công ở mùa giải trước. Anh cùng CLB Bồ Đào Nha giành hai chức vô địch quốc gia và một Cúp Quốc gia kể từ khi gia nhập từ Coventry với giá 20 triệu bảng năm 2023.

Việc chiêu mộ Gyokeres được xem là mảnh ghép còn thiếu trong kế hoạch tái thiết hàng công của Arteta, giúp Arsenal có thêm sức nặng trong cuộc đua vô địch Premier League - danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 22 năm. Bản thân Gyokeres cũng từng bày tỏ khát khao trở lại nước Anh để “phục thù” quãng thời gian mờ nhạt tại Brighton, nơi anh không có cơ hội ra sân ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Với phong độ hủy diệt và khả năng săn bàn bẩm sinh, Gyokeres hứa sẽ là cú hích lớn nếu Arsenal hoàn tất thương vụ trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.