Arsenal có Gyökeres, cuộc đua lại nóng

Sau nhiều tháng đàm phán, Viktor Gyökeres trở thành cái tên được lựa chọn với mức phí khoảng 64 triệu bảng. Đây không chỉ là thương vụ đơn thuần, mà còn là sự khẳng định tham vọng của HLV Mikel Arteta: Arsenal không muốn chỉ về nhì, họ muốn bước lên đỉnh Premier League.

Nhìn lại mùa 2023/24, Arsenal cán đích với 89 điểm - một con số đáng nể nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua Manchester City. Điều tương tự diễn ra ở mùa tiếp theo khi “Pháo thủ” bị Liverpool cho hít khói.

Nguyên nhân chính là sự thiếu chiều sâu ở hàng công. Khi Bukayo Saka và Martin Ødegaard bị quá tải, đội bóng của Arteta lập tức đánh mất sự bùng nổ. Cuối mùa, băng ghế dự bị của Arsenal quá mỏng, khiến lối chơi trở nên dễ đoán và kém hiệu quả.

Arteta hiểu rõ vấn đề này. Chính vì vậy, ông không chỉ dừng lại ở việc chiêu mộ Gyökeres. Arsenal sớm bổ sung Cristhian Mosquera để gia cố hàng thủ và Noni Madueke để tăng tốc độ và sự đột biến ở cánh.

Nhưng Gyökeres mới là thương vụ mang tính chiến lược. Anh không chỉ giải quyết bài toán ghi bàn, mà còn giúp Arsenal đa dạng hóa cách tiếp cận trận đấu, tránh tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào Havertz hay Saka.

Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu sự xuất hiện của Gyökeres có đồng nghĩa với việc Kai Havertz bị đẩy ra ngoài? Câu trả lời là không. Arteta rất tin tưởng Havertz, không chỉ vì khả năng ghi bàn mà còn bởi sự hiểu biết về hệ thống pressing phức tạp của Arsenal. Trong mùa giải 2023/24, Arsenal ghi tới 91 bàn tại Premier League với Havertz đóng vai trò trung tâm trong sơ đồ chiến thuật.

Gyökeres mang đến một “phong cách” khác. Anh mạnh mẽ, quyết đoán và di chuyển thông minh trong vòng cấm. Điều này sẽ giúp Arteta có thêm lựa chọn chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu căng thẳng cần một trung phong thực thụ. Havertz, với sự linh hoạt của mình, vẫn có thể chơi ở vai trò số 10 hoặc đá lệch cánh, tạo ra bộ đôi “song kiếm” đáng gờm với Gyökeres.

Mikel Arteta không chỉ muốn Arsenal mạnh, ông muốn CLB khó lường. Ở khía cạnh này, Gyökeres là mảnh ghép lý tưởng. Tiền đạo người Thụy Điển chơi bóng trực diện, tạo ra những phương án tiếp cận khung thành nhanh và ít bị bắt bài hơn.

Đặc biệt, Arteta vẫn nuôi tham vọng xây dựng một đội hình có thể xoay chuyển chiến thuật liên tục. Bên cạnh Gyökeres, Arsenal còn hướng đến những cái tên như Eberechi Eze để tăng sức sáng tạo. Trong khi đó, tài năng trẻ Max Dowman đang gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập, hứa hẹn bổ sung thêm phương án chơi như một “số 10” hoặc cầu thủ chạy cánh.

Một yếu tố đáng chú ý khác là vai trò ngày càng rõ nét của Giám đốc thể thao Andrea Berta. Trước khi ông đến, Arsenal dành tới 18 tháng theo đuổi Benjamin Sesko. Tuy nhiên, sự lưỡng lự của Sesko và Leipzig đã khiến Berta quyết định xoay trục sang Gyökeres.

Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Arsenal: từ tập trung cho tương lai (Sesko, mới 22 tuổi và còn nhiều tiềm năng) sang lựa chọn một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Gyökeres. Ở tuổi 27, Gyökeres được xem là “phiên bản hoàn thiện”, sẵn sàng tạo ra tác động ngay lập tức.

Tất nhiên, thương vụ này không phải không có rủi ro. Nhiều người lo ngại rằng thành tích ghi bàn của Gyökeres ở Sporting CP (giải VĐQG Bồ Đào Nha) khó có thể tái hiện ở Premier League - một môi trường khắc nghiệt và có tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Trước đó, Darwin Núñez cũng gặp không ít khó khăn khi chuyển từ Benfica sang Liverpool.

Thậm chí, vào năm 2023, không một CLB Anh nào mặn mà với Gyökeres khi anh rời Coventry City. Điều này dấy lên câu hỏi: Liệu Gyökeres có thực sự đủ đẳng cấp cho một đội bóng lớn? Tuy nhiên, Arsenal tin vào dữ liệu và phân tích phong độ. Các thống kê từ Bồ Đào Nha cho thấy Gyökeres đã cải thiện khả năng dứt điểm, di chuyển không bóng và xử lý trong phạm vi hẹp - những kỹ năng quan trọng để thành công tại Premier League.

Một lý do khiến Arsenal “chốt” Gyökeres là thái độ thi đấu của anh. Các báo cáo nội bộ từ Sporting CP khẳng định Gyökeres là mẫu cầu thủ giàu khát khao, chăm chỉ và kỷ luật. Đây là phẩm chất mà Arteta đặc biệt đề cao, nhất là trong một tập thể đang hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao.

Mức phí 64 triệu bảng (55,3 triệu trả ngay và 8,7 triệu phụ phí) được xem là hợp lý trong bối cảnh thị trường khan hiếm trung phong chất lượng. So với các thương vụ tiềm năng khác như Isak (có thể lên tới 100 triệu), Gyökeres là lựa chọn vừa tầm tài chính nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh.

Arsenal luôn duy trì chính sách tài chính bền vững. Nhà Kroenke không muốn CLB vượt quá giới hạn chi tiêu theo quy định PSR. Điều này buộc Arsenal phải khôn ngoan trong từng thương vụ, cân nhắc giá trị lâu dài.

Dẫu vậy, áp lực dành cho Arteta vẫn lớn. Liverpool có thể chi tới 80 triệu euro cho Hugo Ekitike, trong khi Newcastle sẵn sàng “nhả” Isak - một đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu Arsenal không nhanh chóng tận dụng lợi thế từ Gyökeres, khoảng cách với các đội mạnh khác sẽ khó san lấp.

Viktor Gyökeres không phải ngôi sao đình đám kiểu “bom tấn” như Erling Haaland hay Harry Kane, nhưng anh là mảnh ghép chiến lược mà Arsenal cần. Với sự bổ sung này, Arteta có thêm chiều sâu và sự đa dạng tấn công để xoay chuyển chiến thuật. Nếu Gyökeres hòa nhập nhanh và giữ vững phong độ, Arsenal hoàn toàn có thể biến tham vọng vô địch thành hiện thực.

Trong cuộc đua khốc liệt của Premier League, đôi khi thành công đến từ những bản hợp đồng không quá hào nhoáng nhưng phù hợp nhất. Gyökeres – với sức mạnh, sự thông minh và tinh thần chiến đấu – có thể chính là cầu thủ tạo nên khác biệt cho Arsenal ở mùa giải tới.

