Arsenal chuẩn bị công bố 2 tân binh

Arsenal đang đẩy nhanh tốc độ chiêu mộ nhân sự mới và sẽ công bố hai bản hợp đồng Martin Zubimendi và Christian Norgaard ngay trong tuần tới, kịp hội quân tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tiền mùa giải.

Tính đến nay, tân binh duy nhất mà Arsenal đã hoàn tất là thủ môn Kepa Arrizabalaga từ Chelsea. Thủ thành người Tây Ban Nha được Arsenal kích hoạt điều khoản giải phóng 5 triệu bảng để làm phương án dự phòng cho David Raya.

Trong khi đó, thương vụ chiêu mộ Zubimendi từ Real Sociedad trị giá 51 triệu bảng gần như hoàn tất, chỉ chờ công bố. Tiền vệ Norgaard từ Brentford cũng đã kiểm tra y tế và sẽ cập bến Emirates với mức phí khoảng 10 triệu bảng cộng phụ phí. Nếu không có biến cố nào, cả hai tân binh sẽ bay cùng toàn đội sang Tây Ban Nha tập huấn trước khi tham dự tour du đấu tại Singapore và Hong Kong từ ngày 19/7.

Ở chiều ngược lại, Arsenal chấm dứt hợp đồng sớm với hậu vệ Takehiro Tomiyasu do chấn thương dai dẳng. Ngôi sao người Nhật Bản chỉ chơi vỏn vẹn 6 phút mùa trước và sẽ phải ngồi ngoài phần lớn năm 2025 vì chấn thương đầu gối.

Trên hàng công, Viktor Gyokeres quyết tâm gia nhập Arsenal hè này bất chấp Sporting Lisbon từ chối nhả người. Tiền đạo Thụy Điển từ chối ít nhất hai đề nghị, trong đó có Juventus, bởi anh chỉ muốn khoác áo Arsenal. Dù vậy, "Pháo thủ" vẫn cân nhắc Benjamin Sesko (RB Leipzig) như một phương án dự phòng, khiến Gyokeres có thể bị bỏ lại nếu Arteta chốt Sesko trước.

Ở các mục tiêu khác, Crystal Palace tuyên bố chỉ để Eberechi Eze ra đi nếu nhận đủ 68 triệu bảng, đúng điều khoản phá vỡ hợp đồng, và không chấp nhận thương lượng. Arsenal vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho thương vụ này.

Ngoài ra, CLB chủ sân Emirates liên hệ với Chelsea để hỏi mua Noni Madueke, cái tên từng nằm trong tầm ngắm của HLV Arteta từ cuối mùa trước.

