Ariana Grande diện váy của NTK Việt

Ngày 8/3, Ariana Grande chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau 4 năm với album phòng thu thứ 7 mang tên Eternal Sunshine cùng MV ca khúc thứ 2 We Can't Be Friends (Wait For Your Love). Ngay sau đó, nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Saturday Night Live của đài truyền hình NBC trong vai trò khách mời nhằm quảng bá sản phẩm âm nhạc đến gần với khán giả. Đáng chú ý, trong đoạn giới thiệu và hình ảnh thumbnail của chương trình, nhiều khán giả Việt đã phát hiện Ariana Grande xuất hiện trong bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của NTK Trần Hùng. Ariana Grande trang phục từ nhà thiết kế Việt Nam để xuất hiện tại chương trình Saturday Night Live. Với vóc dáng nhỏ nhắn vốn có, nữ ca sĩ toát lên vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính khi lựa chọn thiết kế sở hữu phom dáng quây và chất liệu lụa hồng pastel ngọt ngào. Bên cạnh đó, chi tiết đính kết lấy cảm hứng từ hoa trà càng giúp cô trở nên nổi bật. Theo chia sẻ từ NTK Trần Hùng, Mimi Cuttrell – stylist của Ariana Grande đã liên hệ anh sau khi theo dõi các bộ sưu tập của nam nhà thiết kế tại London Fashion Week. Trần Hùng cho biết nữ ca sĩ thích thiết kế nguyên bản và không yêu cầu chỉnh sửa bất kì chi tiết nào về trang phục, chỉ lưu ý nhà thiết kế Việt Nam cần thực hiện theo đúng số đo mà ekip cô cung cấp. Ariana Grande diện thiết kế nằm trong bộ sưu tập của NTK Trần Hùng. Ảnh: FB Trần Hùng. "Việc nữ ca sĩ Ariana Grande - một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, có gu thời trang ấn tượng và rất kỹ tính trong phong cách, được rất nhiều nhà mốt hàng đầu thế giới săn đón, yêu thích và lựa chọn một thiết kế nguyên bản của thương hiệu một điều đặc biệt, may mắn và hạnh phúc đối với tôi. Đây chính là sự công nhận cho những sáng tạo, sự thành công ngoài mong đợi và bước tiến mới trong hành trình khẳng định vị thế của thời trang Việt Nam nói chung và của thương hiệu nói riêng trên bản đồ thời trang thế giới", NTK Trần Hùng chia sẻ.

