Argentina 0-0 Ai Cập: Thêm kỷ lục chờ Messi

Đêm 7/7, Lionel Messi đã có 8 kiến tạo và chỉ cần thêm một trước Ai Cập để trở thành cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất lịch sử World Cup.

Argentina bước vào trận đấu với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng họ vừa trải qua thử thách đầy khó khăn trước Cape Verde ở vòng 32 đội.

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni hai lần để đối thủ gỡ hòa và chỉ giành vé đi tiếp nhờ bàn phản lưới nhà của Diony Borges trong hiệp phụ. Dù vậy, chiến thắng đó tiếp tục nối dài chuỗi 8 trận toàn thắng của Argentina trên mọi đấu trường. Đồng thời, đội bóng Nam Mỹ đều ghi ít nhất hai bàn trong mỗi chiến thắng.

Argentina được đánh giá vượt trội Ai Cập.

Lịch sử cũng đang đứng về phía "Albiceleste". Argentina đã thắng 10 trong 12 trận tại World Cup phải bước vào hiệp phụ và vượt qua vòng 16 đội ở 7 trong 9 kỳ World Cup gần nhất. Nếu đánh bại Ai Cập, đối thủ của Lionel Messi cùng các đồng đội tại tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập đang tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên sau 92 năm góp mặt ở vòng 16 đội World Cup thông qua thể thức vòng bảng. Đội bóng của HLV Hossam Hassan vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu, trong đó Mohamed Salah gây ấn tượng với cú đá Panenka đầy tự tin.

Argentina đấu Ai Cập là trận đại chiến đáng chờ đợi.

Dù vậy, hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo của đại diện châu Phi khi họ đã để thủng lưới trong 6 trận liên tiếp. Trong lần chạm trán duy nhất với Argentina trước đây, Ai Cập từng thua 0-2 ở trận giao hữu năm 2008. Khi đó, Messi không thể ra sân vì chấn thương, nhưng lần này, siêu sao 39 tuổi đã sẵn sàng tạo nên màn đối đầu được chờ đợi với Salah trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết.

Hành động đẹp của CĐV Argentina sau trận gặp Cape Verde Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.