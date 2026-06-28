Vừa tăng giá loạt sản phẩm, Apple sẽ làm gì tiếp theo?

Apple được cho sẽ tập trung vào khả năng xử lý AI trên dòng chip M7, dự kiến ra mắt từ nửa đầu năm sau.

MacBook Pro 14 inch. Ảnh: Bloomberg

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple có kế hoạch thay đổi chiến lược ra mắt dòng chip M trên máy tính Mac. Ngoài nâng cấp hiệu năng, những thế hệ chip tiếp theo sẽ tập trung khả năng xử lý AI trên thiết bị.

M5 hiện là dòng chip mới nhất của Apple, trong khi M6 mẫu cơ bản dự kiến được giới thiệu trong năm nay. Tuy nhiên, tin đồn dự đoán Táo khuyết có thể bỏ qua model cao cấp (M6 Pro và M6 Max), thay vào đó sẽ tập trung cho M7 với sức mạnh xử lý, đồ họa cao hơn.

Chiến lược mới của Apple

Theo Gurman, Apple sẽ tận dụng chiến lược mới để đẩy sớm một số công nghệ. Sự thay đổi này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khả năng vận hành AI cục bộ, cùng các phần mềm đòi hỏi xử lý đồ họa nặng.

Dòng chip Pro và Max hiện có mặt trên Mac mini, Mac Studio, MacBook Pro cao cấp, trong khi mẫu cơ bản xuất hiện trên MacBook Pro, Mac mini dòng thường, iMac cùng một số mẫu iPad Pro và iPad Air.

Thông tin này xuất hiện sau khi Apple đồng loạt tăng giá các dòng Mac và iPad do khan hiếm linh kiện. Đại diện công ty từ chối bình luận về tin đồn.

Nếu nguồn tin chính xác, đây sẽ là lần đầu một thế hệ chip M chỉ có một phiên bản. Từ M1 đến M5, Apple đều tung ra ít nhất 3 phiên bản gồm bình thường, Pro và Max. Công ty từng trình làng thêm các model cao cấp hơn (mang tên Ultra) cho dòng M1, M2 và M3.

Máy tính để bàn Mac Studio. Ảnh: Bloomberg.

Tự phát triển chip trở thành điểm khác biệt của Apple, giúp phần cứng và phần mềm đồng bộ tốt hơn. Để so sánh, đối thủ của Táo khuyết trên thị trường laptop hay tablet chủ yếu dùng chip Intel hoặc Qualcomm.

Mảng phát triển chip tại Apple do Johny Srouji dẫn dắt. Ông vừa được thăng chức lên giám đốc phần cứng, đảm nhiệm toàn bộ quy trình kỹ thuật phần cứng Mac, iPhone, iPad, Apple Watch và những thiết bị khác.

Tương tự nhiều công ty, chiến lược chip của Apple chịu ảnh hưởng do tình trạng thiếu hụt bán dẫn toàn cầu, dẫn đến chi phí tăng và giảm lợi nhuận. Theo Gurman, nguồn cung hạn chế và thời gian giao hàng chậm khiến công ty phải điều chỉnh lộ trình ra mắt.

Chờ đợi gì trên MacBook năm nay

Apple được cho đã thử nghiệm MacBook Pro chip M6 cơ bản. Với tên mã J804, thiết bị dự kiến ra mắt trong năm nay. Theo nguồn tin nội bộ, các cải tiến của M6 nhằm đưa hiệu năng chip này lên hàng mạnh nhất phân khúc.

Mang tên mã Komodo (hoặc H18G), M6 có thể cải thiện băng thông bộ nhớ, tăng tốc độ xử lý tác vụ AI, chỉnh sửa video, huấn luyện mô hình và dựng đồ họa độ phân giải cao.

Băng thông bộ nhớ của M6 đạt khoảng 200 GB/s, cao hơn so với 153 GB/s trên M5. Theo Bloomberg, băng thông bộ nhớ là thông số quan trọng trên máy tính để đánh giá khả năng xử lý tác vụ AI, công việc cần truyền tải nhanh chóng lượng lớn dữ liệu.

Các cải tiến trên M6 còn bao gồm kiến trúc bộ nhớ, bộ xử lý thần kinh (neural engine), thành phần chuyên dụng của Apple để xử lý AI. Hiệu năng từng nhân xử lý cũng cao hơn, bên cạnh nâng cấp về mã hóa, giải mã video.

Thay đổi khác của M6 đến từ việc thiết kế lại bộ xử lý đồ họa (GPU), tối đa 12 nhân trong thử nghiệm của Apple. Con số này tăng nhẹ so với 10 nhân trên M5. GPU mới giúp xử lý tốt hơn tác vụ AI và đồ họa.

Ngay sau khi trình làng M6 cơ bản, Apple sẽ giới thiệu dòng M7. Phiên bản M7 tiêu chuẩn dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm sau, hiện có tên mã Delos (hoặc H19G). Hãng cũng lên kế hoạch trình làng M7 Pro, M7 Max và M7 Ultra. Tất cả có tên nội bộ Andros, mã số lần lượt H19S, H19C và H19D.

MacBook Pro M5. Ảnh: NotebookCheck.

M7 Pro và M7 Max có thể ra mắt sớm nhất vào nửa cuối năm 2027, trong khi M7 Ultra sẽ trình làng vào 2028. Với sức mạnh xử lý mạnh hơn gấp đôi so với Max, chip Ultra được trang bị trên máy để bàn Mac Studio dòng cao cấp.

Theo Gurman, chip M7 sẽ tập trung khả năng vận hành AI cục bộ. Dòng M7 cơ bản dự kiến có bộ nhớ băng thông khoảng 240 GB/s.

Với dòng chip hiện tại, Apple vẫn có kế hoạch giới thiệu M5 Ultra trong năm nay. Phiên bản này sẽ xuất hiện trên Mac Studio (tên mã J775). Hãng đã lùi ngày ra mắt sản phẩm do khó khăn trong nguồn cung và chi phí.

Mang tên mã Sotra D (hoặc H17D), M5 Ultra dự kiến trang bị 36 nhân CPU và 80 nhân GPU, trở thành một trong những chip xử lý mạnh nhất hiện nay trên máy tính phổ thông.

Apple cũng thử nghiệm 768 GB RAM trên M5 Ultra, tuy kế hoạch có thể chịu ảnh hưởng bởi hạn chế nguồn cung. Năm 2025, hãng cung cấp tùy chọn 512 GB RAM cho Mac Studio M3 Ultra, sau đó phải loại bỏ và chỉ còn mẫu 96 GB do thiếu nguồn cung.

Theo Bloomberg, hãng cũng phát triển một số chip mới cho iPhone với quy trình sản xuất 2 nm. iPhone gập (dự kiến trình làng vào tháng 9) và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm (xuất hiện vào 2027) cũng sẽ trang bị chip xử lý thế hệ mới.