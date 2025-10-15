Apple vừa công bố iPad mạnh nhất

MacBook Pro và iPad Pro được Apple nâng cấp với chip M5, cải thiện đồ họa và xử lý tác vụ AI.

MacBook Pro M5. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt loạt thiết bị mới vào tối 15/10 (giờ Việt Nam) gồm MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro. Nâng cấp lớn nhất trên các thiết bị đến từ chip M5, cải thiện khả năng xử lý tác vụ AI và đồ họa.

Trong khi MacBook Pro M5 tập trung nâng cấp hiệu năng, Apple quyết định mang chip N1 và modem C1X lên iPad Pro M5, chứng tỏ hiệu quả và độ ổn định sau khi trang bị lần đầu trên iPhone Air.

Chip M5 chú trọng nâng cấp AI và đồ họa

Chip M5 được sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3. Bộ xử lý đồ họa (GPU) được cải tiến với 10 nhân, mỗi nhân trang bị bộ tăng tốc Neural Accelerator. Cải tiến trên giúp tăng hiệu năng AI lên tối đa 4 lần so với chip M4, và 6 lần so với M1.

Theo Apple, người dùng M5 sẽ cảm nhận tốc độ tác vụ AI nhanh hơn đáng kể, chẳng hạn như chạy mô hình tạo ảnh trong các ứng dụng như Draw Things, hoặc vận hành mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên những app như LM Studio.

Hiệu năng đồ họa của M5 tăng tối đa 30% so với M4, và 2,5 lần so với M1. Chip cũng trang bị kỹ thuật dò tia (ray-tracing) thế hệ thứ 3, kết hợp một số công nghệ giúp tăng trải nghiệm chơi game, thiết kế ảnh 3D và rút ngắn thời gian dựng (render) đồ họa.

Ảnh minh họa cấu trúc của chip M5. Ảnh: Apple.

Bộ xử lý thần kinh (Neural Engine) 16 nhân trên M5 cũng được nâng cấp, giúp tăng tốc một số công cụ AI tạo sinh như Image Playground. Tốc độ chung của Apple Intelligence cũng nhanh hơn nhờ băng thông bộ nhớ 153 GB/s, cao hơn 30% so với M4 (120 GB/s).

Theo Apple, băng thông bộ nhớ cải thiện giúp tăng trải nghiệm trên các ứng dụng sáng tạo, đa nhiệm với cả MacBook Pro và iPad Pro. Hãng không quên nhấn mạnh khả năng tiết kiệm năng lượng của M5, tối ưu mức điện tiêu thụ trong suốt vòng đời sản phẩm.

MacBook Pro M5 sở hữu "lõi CPU" nhanh nhất

Chip M5 cũng là cải tiến lớn nhất trên MacBook Pro 14 inch. Theo Apple, hiệu năng xử lý tác vụ AI trên máy tăng tối đa 3,5 lần, hiệu năng đồ họa tăng tối đa 1,6 lần so với bản tiền nhiệm.

Trên MacBook Pro 14 inch, chip M5 còn tăng tốc một số tác vụ nặng như học sâu, mô hình hóa dữ liệu và cải thiện video AI. Về đồ họa, tốc độ khung hình tối đa khi chơi game trên M5 cao hơn 1,6 lần so với M4.

M5 còn trang bị 10 nhân CPU. Apple gọi đây là “lõi CPU nhanh nhất thế giới”, hiệu năng cao hơn tối đa 20% (so với chip M4) trong các tác vụ đa luồng như biên dịch mã, làm việc đa nhiệm...

Thiết kế của MacBook Pro M5. Ảnh: Apple.

“MacBook Pro 14 inch phù hợp với các nhà phân tích dữ liệu, thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu trong Python và các chuyên gia như thiết kế sản phẩm, những người thường xuyên thực hiện đa nhiệm trên các ứng dụng như Rhino, Notion và Jira.

Với băng thông bộ nhớ thống nhất hơn 150 GB/s, người dùng có thể làm việc với các mô hình AI lớn trên thiết bị hay thao tác nhiều cảnh 3D khổng lồ trong ứng dụng đồ hoạ”, thông báo của Apple chia sẻ.

Để so sánh, hiệu năng cải thiện video bằng AI trong Topaz Video trên MacBook Pro M5 tăng 1,8 lần so với M4. Trong khi đó, hiệu năng biên dịch mã bằng Xcode tăng tối đa 1,2 lần so với M4, và 2,1 lần so với MacBook Pro 13 inch M1.

Bộ nhớ SSD trên MacBook Pro M5 nhanh gấp đôi thế hệ trước, cho phép truy xuất và chạy mô hình AI nhanh hơn. Người dùng có thể lựa chọn bộ nhớ tối đa 4 TB, tăng gấp đôi so với thế hệ trước.

MacBook Pro M5 giữ thiết kế quen thuộc. Ảnh: Apple.

MacBook Pro M5 giữ thời lượng pin tối đa 24 tiếng so với bản tiền nhiệm, hỗ trợ sạc nhanh 50% trong 30 phút khi dùng củ sạc phù hợp. Hãng nhấn mạnh hiệu năng và thời lượng pin là những cải tiến đáng giá cho người dùng nâng cấp từ phiên bản M1 hoặc Intel.

Những thông số còn lại trên MacBook Pro M5 không thay đổi với màn hình Liquid Retina XDR kích thước 14 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng HDR tối đa 1.600 nit, webcam 12 MP (hỗ trợ Center Stage) và bộ công cụ Apple Intelligence.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch M5 có giá khởi điểm 42 triệu đồng cho phiên bản RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB. Các tùy chọn màu sắc vẫn như cũ, gồm đen và bạc.

Lưu ý rằng đây là phiên bản MacBook Pro M5 cơ bản với màn hình 14 inch. Những tùy chọn như M5 Pro hay M5 Max dự kiến ra mắt đầu năm 2026. Hãng cũng chưa công bố thông tin về MacBook Pro bản 16 inch.

Chip N1 và C1X được mang lên iPad Pro

Tương tự MacBook Pro, Apple nhấn mạnh khả năng xử lý AI của M5 trên iPad Pro. Hãng tuyên bố thiết bị sở hữu “hiệu năng hàng đầu” trong ngành.

Trên iPad Pro M5, tốc độ xử lý tác vụ AI cải thiện tối đa 3,5 lần so với M4, và 5,6 lần so với M1. Neural Engine với 16 nhân giúp tiết kiệm năng lượng khi xử lý tác vụ AI, cải thiện tốc độ trên Apple Intelligence.

CPU 10 nhân của chip M5 gồm 4 nhân hiệu năng cao và 6 nhân tiết kiệm năng lượng. Theo Apple, hiệu năng của M5 phù hợp cho nhiều người dùng như nhà thiết kế đồ họa, kiến trúc sư hoặc doanh nghiệp cần truy cập, xử lý dữ liệu nhanh chóng. Lưu ý rằng phiên bản 256 GB và 512 GB của iPad Pro M5 chỉ có CPU 9 nhân.

iPad Pro M5. Ảnh: Apple.

Trong các ứng dụng như Final Cut Pro, hiệu năng giải mã video trên iPad Pro M5 tăng khoảng 1,2 lần so với M4 và 6 lần so với M1. Hiệu năng tạo ảnh bằng AI trong Draw Things nhanh gấp 2 lần so với M4 và 4 lần so với M1.

Với băng thông bộ nhớ 153 GB/s, khả năng đa nhiệm, xử lý tác vụ AI và chơi game trên iPad Pro M5 cũng mượt mà hơn. Về dung lượng RAM, phiên bản 256 GB và 512 GB giờ đây sở hữu 12 GB, cao hơn 50% so với thế hệ trước. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh 50% pin trong 30 phút khi sử dụng củ sạc phù hợp.

Điểm nhấn tiếp theo trên iPad Pro M5 đến từ chip N1 và modem C1X do Apple tự phát triển. Xuất hiện lần đầu trên iPhone Air, C1X cho tốc độ mạng di động nhanh gấp đôi, tiết kiệm khoảng 30% năng lượng so với iPad Pro M4.

Nhờ chip N1, iPad Pro M5 hỗ trợ các chuẩn kết nối mới như Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Theo Apple, chip này cũng cải thiện tính ổn định trên các tính năng như phát Wi-Fi di động và AirDrop.

iPad Pro M5 vẫn tương thích các phụ kiện như Apple Pencil, Magic Keyboard... Ảnh: Apple.

iPad Pro M5 vẫn giữ 2 tùy chọn màn hình 11 inch (mỏng 5,3 mm) và 13 inch (mỏng 5,1 mm), tấm nền OLED với tần số quét 120 Hz, tùy chọn phủ nano và độ sáng HDR tối đa 1.600 nit.

Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối màn hình ngoài tối đa 120 Hz. Các phụ kiện tương thích với iPad Pro M5 không thay đổi, gồm Apple Pencil Pro, Pencil USB-C, bàn phím Magic Keyboard (có thêm phiên bản màu đen) và nắp che Smart Folio.

Tại Việt Nam, iPad Pro M5 có giá khởi điểm 30 triệu đồng cho phiên bản 11 inch, và 40 triệu đồng cho mẫu 13 inch. Các tùy chọn màu sắc gồm bạc và đen.

Apple cũng nâng cấp chip M5 cho kính Vision Pro, màn hình hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Phiên bản mới có thêm dây đeo Dual Knit Band, gồm các dải bao quanh phía sau và đỉnh đầu. Sản phẩm có giá khởi điểm 3.500 USD , các tùy chọn bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB và 1 TB.