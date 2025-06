Apple liên tục phải gỡ quảng cáo 'lố'

Chỉ trong khoảng một năm, nhà sản xuất iPhone đã 4 lần gỡ bỏ các chiến dịch quảng cáo của mình.

Quảng cáo mới nhất bị Apple gỡ bỏ. Ảnh: Apple.

Theo ghi nhận của MacRumors, Apple vừa gỡ bỏ một quảng cáo mới chỉ một ngày sau khi đăng tải, đánh dấu đây là lần thứ tư hãng này thực hiện động thái tương tự trong hơn một năm qua.

Quảng cáo bị gỡ bỏ, dài gần 8 phút, có tiêu đề “The Parent Presentation”. Đoạn phim có sự góp mặt của diễn viên hài Martin Herlihy, người đã đưa ra những lời khuyên cho học sinh về cách thuyết phục phụ huynh mua máy Mac.

Quảng cáo nói trên được Apple đăng tải vào ngày 20/6. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, đoạn phim này đã biến mất khỏi cả kênh YouTube chính thức lẫn trang web dành cho sinh viên đại học của công ty.

Đáng chú ý, nhà sản xuất iPhone cũng đã phát hành một mẫu trình chiếu gồm 81 slide đi kèm quảng cáo này. Tài liệu này được cho là cung cấp cho phụ huynh “45 lý do không thể chối cãi vì sao Mac là thiết yếu cho đại học”. Hiện tại, mẫu trình chiếu này vẫn còn có sẵn để tải về trên trang web chính thức của Apple, dù quảng cáo đã bị gỡ.

Đây không phải lần đầu Apple vấp phải phản ứng tiêu cực từ công chúng về các chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Quảng cáo gây nhiều tranh cãi nhất có tên "Crush!" đã khiến Apple phải trực tiếp lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ. Ảnh: Apple.

Vào tháng 5/2024, Apple đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi về quảng cáo “Crush!”. Đoạn phim này gây tranh cãi với nội dung một máy ép thủy lực khổng lồ nghiền nát hàng loạt vật phẩm tượng trưng cho sự sáng tạo như đàn piano, máy hát đĩa, lon sơn và nhiều công cụ nghệ thuật khác. Cuối cùng, máy ép nâng lên và để lộ chiếc iPad Pro mới ra mắt.

Mặc dù quảng cáo này nhằm mục đích thể hiện khả năng thực hiện nhiều tác vụ sáng tạo chỉ trên một thiết bị duy nhất, song nó lại gây ra làn sóng phản đối rộng rãi từ cộng đồng mạng và giới chuyên môn. Nhiều người cho rằng đoạn phim đã truyền tải thông điệp tiêu cực, thể hiện sự phá hủy hơn là sáng tạo. Trước áp lực dư luận, Apple đã nhanh chóng gỡ bỏ quảng cáo này khỏi các kênh truyền hình trước khi chính thức xóa khỏi nền tảng YouTube.

Vào tháng 8/2024, Apple lại tiếp tục gỡ bỏ một quảng cáo dài 10 phút có tên “Out of Office OOO”. Đoạn phim này mô tả một nhóm đồng nghiệp sử dụng các sản phẩm của Apple trong chuyến công tác tại Thái Lan. Quảng cáo đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ phía người dân và các nhà lập pháp Thái Lan. Họ cho rằng Apple đã khắc họa quốc gia này theo cách rập khuôn và lỗi thời, không phản ánh đúng thực tế.

Gần đây nhất, vào tháng 3 năm nay, Apple đã gỡ bỏ một quảng cáo iPhone 16 có sự tham gia của ngôi sao Bella Ramsey, nổi tiếng từ series Last of Us. Quảng cáo này được Apple sử dụng để giới thiệu tính năng Siri được nâng cấp bởi AI, với những khả năng đáng chú ý nhưng chưa có sẵn trên thực tế, như gợi nhớ tên người đã gặp vài tháng trước. Việc quảng bá tính năng chưa ra mắt có thể là lý do khiến quảng cáo này bị gỡ.

Khác với những quảng cáo trước đó bị Apple gỡ bỏ trong năm qua, hiện không có lý do rõ ràng nào được đưa ra cho việc quảng cáo “The Parent Presentation” bị xóa.

Trên mạng xã hội, một số người dùng đã bày tỏ sự khó chịu và đặt câu hỏi về đối tượng khán giả của quảng cáo này. Sự thiếu minh bạch trong lý do gỡ bỏ quảng cáo mới nhất này càng làm dấy lên nhiều thắc mắc về chiến lược truyền thông của Apple.