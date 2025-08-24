Apple kiện Oppo

Trong vụ kiện chấn động, Apple cáo buộc cựu kỹ sư cao cấp đã thông đồng với Oppo để đánh cắp bí mật thương mại của công ty.

Nhân viên bị Apple đệ đơn kiện từng làm việc tại hãng này. Ảnh: Reuters.

Apple mới đây đã đệ đơn kiện Oppo, cáo buộc nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã lôi kéo một cựu nhân viên cấp cao để lấy cắp bí mật thương mại liên quan đến Apple Watch.

Theo đơn kiện của Apple, cựu kỹ sư Chen Shi đã bí mật chiếm đoạt các tài liệu mật liên quan đến công nghệ cảm biến sức khỏe. Những thông tin này được cho là đã bị đánh cắp nhằm giúp Oppo phát triển một thiết bị đeo tay cạnh tranh trên thị trường.

Đơn kiện nêu rõ rằng trước khi nghỉ việc, Shi đã có nhiều hành vi đáng ngờ để che giấu ý định chuyển sang làm việc cho Oppo. Cụ thể, Shi chủ động sắp xếp và tham gia nhiều cuộc họp riêng với các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của Apple Watch, nhằm nắm bắt thông tin chi tiết về các dự án nghiên cứu đang được triển khai.

“Vào đêm muộn, chỉ 3 ngày trước khi nghỉ việc tại Apple, Shi đã tải xuống 63 tài liệu từ một thư mục mật. Ngay sau đó, người này đã chuyển những tài liệu này vào một ổ đĩa USB một ngày trước khi rời khỏi công ty”, đơn kiện viết.

Apple Watch Series 8 (trái) và Oppo Watch 3 Pro - hai sản phẩm đồng hồ thông minh flagship đến từ 2 hãng. Ảnh: NikolayTanev/YouTube.

Cũng theo đơn kiện, Shi đã che giấu ý định chuyển sang làm việc cho Oppo bằng cách đưa ra lý do cá nhân. Anh nói dối các đồng nghiệp tại Apple rằng mình sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc bố mẹ già, trong khi lại chuẩn bị đầu quân cho đối thủ.

Bên cạnh đó, Apple còn cáo buộc Shi đã gửi tin nhắn bằng tiếng Trung cho phó chủ tịch mảng sức khỏe của Oppo. Theo nội dung được Apple trích dẫn, Shi cho biết anh đã "xem xét nhiều tài liệu nội bộ và tham gia rất nhiều cuộc họp 1-1 để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và sẽ chia sẻ với mọi người sau".

Phản hồi lại tin nhắn này, vị lãnh đạo của Oppo chỉ trả lời ngắn gọn "được rồi" và kèm theo biểu tượng cảm xúc "OK".

Apple khẳng định Shi đã vi phạm thỏa thuận bảo mật và sở hữu trí tuệ. Nghiêm trọng hơn, Táo Khuyết còn cáo buộc Oppo đã biết rõ và khuyến khích các hành vi này.

Hãng nhấn mạnh rằng nếu hành vi của Shi và Oppo không bị trừng phạt, điều này sẽ làm suy yếu các khoản đầu tư lớn vào các công nghệ tiên phong như Apple Watch. Vụ việc cũng có nguy cơ hủy hoại giá trị của bí mật thương mại, mang lại lợi thế không công bằng cho đối thủ.

Đáng chú ý, sau khi rời Apple, Shi đã gia nhập trung tâm nghiên cứu của Oppo tại Thung lũng Silicon, hoạt động dưới hai thương hiệu Oppo và InnoPeak.

Về phía mình, Oppo cho biết đã nắm được thông tin vụ kiện và đang xem xét các cáo buộc từ Apple. Đại diện pháp lý của công ty chia sẻ với tờ Observer rằng họ "không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh những cáo buộc này liên quan đến hành vi của nhân viên trong thời gian làm việc tại Oppo".

Phía Oppo cũng khẳng định luôn tôn trọng bí mật thương mại của các công ty khác, bao gồm cả Apple, và chưa bao giờ chiếm đoạt tài sản trí tuệ của đối thủ. Công ty cam kết sẽ "tích cực hợp tác với quy trình pháp lý" và tin rằng "một quá trình tố tụng công bằng sẽ làm sáng tỏ sự thật."

Trong khi đó, Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.