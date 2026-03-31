Apple bất ngờ 'quay xe'

Apple Intelligence xuất hiện ngắn ngủi trên iPhone tại Trung Quốc ngày 30/3 qua iOS 26.5 beta, nhưng nhanh chóng bị rút lại vì chưa có phê duyệt từ cơ quan quản lý.

Ngày 30/3, nhiều người dùng iPhone tại Trung Quốc bất ngờ nhận thấy Apple Intelligence xuất hiện trên thiết bị của họ. Theo Bloomberg, tính năng này lên sóng mà không có sự phê duyệt của chính phủ Trung Quốc, do đó nhanh chóng bị rút lại trong ngày.

Theo các báo cáo từ người dùng, Apple Intelligence xuất hiện như một phần của iOS 26.5 beta, không phải bản cập nhật chính thức. Táo khuyết chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc triển khai tại Trung Quốc, càng củng cố nhận định đây là sự cố kỹ thuật, không phải kế hoạch ra mắt chính thức.

Để đưa Apple Intelligence vào Trung Quốc, Apple bắt buộc phải hợp tác với các công ty AI nội địa và đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ. Đây là điều kiện bắt buộc với mọi dịch vụ AI hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc.

Nhà sản xuất iPhone đã chọn Alibaba và Baidu làm đối tác chính. Alibaba xây dựng lớp lọc và kiểm duyệt nội dung AI trên thiết bị, trong khi Baidu phụ trách tính năng như Visual Intelligence. iOS 26.5 beta chứa tham chiếu đến mô hình Wenxin Yiyan của Baidu.

Phiên bản Apple Intelligence dành cho Trung Quốc sẽ khác đáng kể so với phiên bản toàn cầu. Người dùng Trung Quốc nhiều khả năng không thể truy cập thông tin mà chính phủ nước này cấm hiển thị.

Quá trình đưa Apple Intelligence vào Trung Quốc đã trải qua nhiều lần trì hoãn. Apple dự kiến ra mắt công cụ AI này vào giữa năm 2025, sau đó dời sang iOS 26.1 hoặc 26.2. Cả 2 mốc đều không thực hiện được. Lý do xuất phát từ yêu cầu pháp lý phức tạp từ phía Trung Quốc và lo ngại từ phía chính phủ Mỹ về việc Apple làm lộ dữ liệu quan trọng.

Trung Quốc là thị trường smartphone lớn thứ 2 của Apple và là khu vực duy nhất trên thế giới chưa có Apple Intelligence. Trong khi đó, các đối thủ nội địa như Huawei, Xiaomi và OPPO đã tích hợp tính năng AI sâu rộng vào sản phẩm. Áp lực thị phần là lý do Táo khuyết không thể bỏ qua thị trường này dù quá trình phê duyệt kéo dài.

Nhiều khả năng Apple Intelligence sẽ tích hợp vào iOS 26.5 khi bản cập nhật này được phát hành, song điều này phụ thuộc vào việc Apple hoàn tất quy trình phê duyệt với các cơ quan quản lý Trung Quốc.