Sau iPhone 17, Apple còn 10 sản phẩm chưa ra mắt

Vision Pro M5. Giữa tháng 7, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple đang phát triển phiên bản mới của kính Vision Pro. Thiết bị dự kiến dùng chip xử lý M5 thay cho M2, các thông số khác không thay đổi. Theo Gurman, sản phẩm sẽ kèm vòng đeo mới, song Vision Pro 2 thực thụ nhiều khả năng đến năm 2027 mới xuất hiện. Ảnh: The Verge.