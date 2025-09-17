Sau iPhone 17, Apple còn 10 sản phẩm chưa ra mắt

|
iPad Pro M5. Theo Gurman, Apple chuẩn bị ra mắt iPad Pro với chip M5 sớm nhất trong tháng 10, trở thành thiết bị đầu tiên sử dụng chip M5. Ngoài ra, hãng dự kiến bổ sung camera selfie ở viền trên (khi cầm máy theo chiều dọc), bên cạnh camera nằm ngang như hiện nay. Đối với M5, tin đồn cho biết con chip này sẽ cải thiện hiệu năng, tối ưu năng lượng tốt hơn thế hệ cũ. Ảnh: Presse-citron.
|
Vision Pro M5. Giữa tháng 7, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple đang phát triển phiên bản mới của kính Vision Pro. Thiết bị dự kiến dùng chip xử lý M5 thay cho M2, các thông số khác không thay đổi. Theo Gurman, sản phẩm sẽ kèm vòng đeo mới, song Vision Pro 2 thực thụ nhiều khả năng đến năm 2027 mới xuất hiện. Ảnh: The Verge.
|
AirTag 2. Tin đồn về AirTag 2 thực chất đã xuất hiện từ lâu do thế hệ đầu tiên ra mắt tháng 4/2021. Thiết bị nhiều khả năng sử dụng chip không dây U2 tương tự AirPods Pro 3, giúp định vị chính xác hơn và tăng phạm vi theo dõi. Ảnh: The Verge.
|
Apple TV mới. Tin đồn dự đoán Apple TV phiên bản mới sẽ ra mắt cuối năm nay. Thiết bị dự kiến trang bị chip A17 Pro để hỗ trợ Apple Intelligence và Siri phiên bản cải tiến. Tương tự iPhone 17 và iPhone Air, sản phẩm có thể dùng chip N1 do Táo khuyết tự phát triển, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và giao thức Thread. Ảnh: The Verge.
|
HomePod mini mới. Theo MacRumors, thế hệ tiếp theo của loa thông minh HomePod mini có thể nâng cấp chip xử lý lên S9, cũng để hỗ trợ Apple Intelligence và Siri phiên bản mới, bên cạnh chip kết nối N1. Sản phẩm dự kiến trang bị chip U2 cho các tính năng yêu cầu tiếp xúc gần, cùng một số tùy chọn màu sắc mới. Ảnh: The Verge.
|
MacBook Pro M5. Apple cũng lên kế hoạch phát triển MacBook Pro thế hệ mới. Thiết bị dự kiến dùng chip xử lý M5, ra mắt vào đầu 2026 thay vì cuối năm nay. Điều đó đồng nghĩa chu kỳ nâng cấp MacBook Pro lần này dài hơn. Sau ra mắt, MacBook Pro M5 sẽ là thế hệ cuối cùng giữ thiết kế hiện tại. Kể từ dòng M6, hãng dự kiến chuyển sang thiết kế mới, sử dụng màn hình OLED tương tự iPhone và iPad Pro. Ảnh: Good Housekeeping.
|
MacBook Air M5. Tương tự MacBook Pro, MacBook Air M5 nhiều khả năng chỉ nâng cấp chip xử lý. Trên thực tế, tin đồn về M5 hiện còn khá mơ hồ. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Apple được cho sẽ ra mắt thêm M5 Pro và M5 Max. Dù vậy tương tự những thế hệ trước, các dòng M5 cao cấp hơn khả năng chỉ xuất hiện trên MacBook Pro hoặc các dòng để bàn. Ảnh: The Disconnekt.
|
Màn hình ngoài mới. Cũng theo Mark Gurman, Apple lên kế hoạch trình làng màn hình ngoài cho máy tính Mac đầu năm sau, lần đầu tiên từ khi ra mắt Studio Display vào 2022. Sản phẩm đang được phát triển nội bộ với tên mã J427. Chưa rõ đây là bản nâng cấp cho Studio Display, Pro Display XDR hay thiết bị hoàn toàn mới. Ảnh: Rtings.
|
iPhone 17e. Sau thành công nhất định của iPhone 16e, Apple được cho sẽ tiếp tục ra mắt bản kế nhiệm (iPhone 17e) vào đầu năm sau. Sản phẩm sở hữu ngoại hình tương tự bản tiền nhiệm, chip xử lý nâng cấp từ A18 lên A19 để tương đương iPhone 17. Với tên mã V159, thiết bị dự kiến ra mắt đầu năm sau, phù hợp thời gian ra mắt iPhone 16e (tháng 2 năm nay). Ảnh: Bloomberg.
|
Màn hình thông minh. Bên cạnh các sản phẩm chính, Apple vẫn duy trì phát triển màn hình điều khiển nhà thông minh, tên mã J490, có thể ra mắt đầu năm sau. Trước đó, tin đồn cho biết sản phẩm được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 3 năm nay, song phải hoãn lịch do Siri phiên bản mới không ra mắt đúng hẹn. Hãng dự kiến nâng cấp Siri cùng iOS 26.4, đó là khoảng thời gian màn hình thông minh có thể ra mắt. Ảnh: MacRumors.
