Apple cắt bớt quà trong đợt khuyến mãi lớn nhất năm tại Việt Nam

Chương trình Back to School 2026 của Apple gây tiếc nuối khi AirPods không còn là quà tặng mặc định. Nhiều người dùng cho rằng ưu đãi năm nay kém hấp dẫn hơn.

Chương trình ưu đãi cho sinh viên diễn ra đến ngày 27/8. Ảnh: Apple.

Apple đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi Back to School 2026 tại Việt Nam. Sự kiện tạo nên làn sóng tranh luận khi hãng thay đổi món quà tặng quen thuộc. Thay vì được tặng miễn phí AirPods như nhiều năm trước, học sinh, sinh viên sẽ nhận một voucher khuyến mãi trị giá 3 triệu đồng để mua một số sản phẩm giới hạn.

Theo thông tin từ Apple, khách hàng đủ điều kiện mua Mac hoặc iPad với giá giáo dục vẫn được hưởng mức ưu đãi như trước. Tuy nhiên, món quà mặc định năm nay là bộ 4 AirTag trị giá khoảng 3 triệu đồng. MacBook Neo không nằm trong danh sách tặng quà. Nếu muốn đổi sang AirPods, người dùng nhận mức giảm trừ tương đương, tự bù chênh lệch.

Cụ thể, AirPods 4 yêu cầu trả thêm khoảng 809.000 đồng, AirPods 4 có chống ồn chủ động (ANC) cần bù hơn 2 triệu đồng, trong khi AirPods Pro 3 có mức phụ thu gần 3,8 triệu đồng. Đối với người mua iPad, Apple vẫn cho phép đổi sang Apple Pencil Pro với khoản thanh toán bổ sung khoảng 178.000 đồng.

Sự thay đổi này khiến nhiều người so sánh với mùa Back to School 2025. Khi đó, người mua Mac tại Việt Nam có thể nhận miễn phí AirPods 4 ANC. Xét về mặt giá trị Apple vẫn duy trì khoản ưu đãi, tuy nhiên trên mạng xã hội, nhiều người cho là chương trình năm nay kém hấp dẫn hơn. Điều này có thể đến từ việc hãng vừa tăng giá loạt sản phẩm cách đây không lâu. Kèm với ưu đãi cắt giảm, phần nào khiến khách hàng sinh viên hụt hẫng.

Tại các thị trường khác, ưu đãi cũng có sự khác biệt. Người dùng tại Ấn Độ được lựa chọn giữa bộ AirTag và AirPods 4 khi mua Mac, hoặc Apple Pencil Pro nếu mua iPad. Trong khi đó, khách hàng ở Malaysia, Philippines, đảo Đài Loan và Thái Lan chỉ nhận thẻ quà tặng (Apple Gift Card) thay vì phụ kiện.

Bên cạnh việc thay đổi quà tặng, chương trình Back to School 2026 cũng có thời gian áp dụng ngắn hơn so với năm trước. Chương trình năm nay chỉ diễn ra đến ngày 27/8, kết thúc sớm hơn một tháng.

Người dùng bàn tán về chương trình cho sinh viên năm nay. Ảnh: ML/TT.

Ngay sau khi được công bố, nhiều bài viết trên Threads và các hội nhóm công nghệ nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt tương tác. Không ít người dùng bày tỏ sự thất vọng khi biết AirPods không còn được tặng miễn phí. Số khác vui mừng vì đã xuống tiền vào mùa tựu trường năm trước.

Một tài khoản cho rằng giá trị AirPods 4 ANC năm ngoái khoảng 4,7 triệu đồng và có nhiều giá trị sử dụng hơn quà tặng năm nay. Bởi vì ngoài việc bán lại, đa số người dùng chỉ có nhu cầu sử dụng từ 1-2 AirTag.

Theo TrendForce, giá DRAM và NAND Flash, hai loại chip nhớ quan trọng trong smartphone, máy tính và máy tính bảng, được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026. Riêng bộ nhớ hiện chiếm khoảng 10-18% chi phí linh kiện của một chiếc laptop, và tỷ lệ này có thể vượt 20% khi giá chip nhớ tăng mạnh.