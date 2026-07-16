CEO Sony Việt Nam: TV siêu lớn đang dẫn dắt thị trường

Ngoài giải pháp hiện thị, người dùng Việt Nam cũng quan tâm đến kích thước, khi lựa chọn màn hình siêu lớn liên tục được các hãng phát hành.

Ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam.

Sony vừa giới thiệu loạt TV mới của hãng tại Việt Nam với các model big-size (siêu lớn) cùng dòng True RGB Bravia 9II và Bravia 7 II. Việc dòng BRAVIA 3 được mở rộng lên tùy chọn 100 inch cho thấy hãng Nhật Bản muốn đưa trải nghiệm màn hình lớn đến nhiều phân khúc người dùng hơn, đồng thời thể hiện xu hướng phát triển ngành nghe nhìn đang chuyển dịch.

Ngoài các nâng cấp sản phẩm, chi tiết về thương vụ hợp tác và tương lai của sản phẩm Bravia nổi tiếng là vấn đề được quan tâm. Ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam đã có buổi trò chuyện với Tri Thức - Znews.

Nhu cầu xem TV thay đổi

Gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam đã nhiều năm. Theo quan sát của ông, "gu" thưởng thức hình ảnh và âm thanh của người Việt có gì đặc trưng so với các thị trường khác trong khu vực?

Điều khiến người tiêu dùng Việt Nam nổi bật là sự trân trọng dành cho chất lượng và tính chân thực trong trải nghiệm giải trí. Bên cạnh đó, người dùng Việt rất nhanh chóng đón nhận các hình thức giải trí mới, nhưng vẫn duy trì thói quen thưởng thức nội dung cùng gia đình.

Đồng thời, thói quen xem phim cũng đang thay đổi. Ngày càng nhiều người lựa chọn thưởng thức nội dung qua các nền tảng streaming và OTT ngay tại nhà, với tỷ lệ sử dụng OTT năm 2026 dự kiến đạt hơn 70 triệu đăng ký, tăng 51% so với năm 2019. Khi trải nghiệm giải trí ngày càng dịch chuyển từ rạp chiếu phim vào phòng khách, kỳ vọng về trải nghiệm xem phim tại gia cũng tăng mạnh.

Báo cáo cho thấy lượng người đăng ký các app OTT của Việt Nam liên tục tăng, đạt gần 75 triệu.

Chúng tôi ghi nhận xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên TV màn hình lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hình ảnh và âm thanh để có thể tận hưởng trọn vẹn các bộ phim, chương trình giải trí hay sự kiện thể thao ngay tại nhà. Người dùng không chỉ muốn xem nội dung, mà muốn có một trải nghiệm chân thực, sống động hơn.

So với các công nghệ phổ biến hiện nay như Mini LED hay OLED, True RGB giải quyết được những hạn chế nào?

Mỗi công nghệ hiện tại đều có ưu khuyết điểm riêng. OLED sở hữu độ tương phản tuyệt vời, màu đen sâu thẳm tuyệt đối nhưng độ sáng có giới hạn. Ngược lại, Mini LED lại là công nghệ thiên về độ sáng vượt trội.

True RGB kết hợp cả hai thế mạnh này trên cùng một sản phẩm. Giải pháp mang lại độ sáng cao của Mini LED lẫn độ tương phản sâu của OLED. Công nghệ có nền tảng là 20 năm nghiên cứu dải màu độc lập của Sony, bắt đầu từ dòng Qualia 005 (2004) đến hệ thống đèn nền Backlight Master Drive (2016). True RGB được tinh chỉnh dựa trên lời khuyên trực tiếp từ các đạo diễn, chuyên gia tại Sony Pictures, giúp màu sắc hiển thị chính xác nhất với ý đồ gốc của nhà làm phim.

Liệu xu hướng chọn TV màn hình siêu lớn có tăng trong giai đoạn các sự kiện thể thao lớn sắp tới?

Thực tế trên thị trường, phân khúc màn hình siêu lớn (từ 75, 85 inch đến trên 100 inch) trước đây vốn được coi là thị trường ngách xa xỉ, nay đang tăng trưởng mạnh mẽ và đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Thu nhập bình quân tăng cao cùng với nhu cầu thưởng thức các sự kiện thể thao lớn tại nhà đã thúc đẩy người dùng mạnh dạn chọn màn hình kích thước lớn.

Mẫu Bravia có phiên bản lớn 100 inch, cùng giải pháp TrueRGB được cập nhật trên các TV cao cấp.

Đối với việc lựa chọn giữa OLED hay Mini LED, chúng tôi nhận thấy thị trường có nhu cầu tăng trưởng ở cả hai phân khúc. Sony sở hữu năng lực công nghệ ở cả hai loại tấm nền này. Chúng tôi không áp đặt người dùng phải chọn công nghệ nào, mà tập trung mang giải pháp tích hợp lên các thiết bị một cách linh hoạt để đáp ứng chính xác nhất gu thưởng thức.

TV Sony từ 2027

Hiện người dùng rất quan tâm tới thương vụ ký kết thành lập liên doanh Bravia Inc giữa Sony và TCL vừa được công bố. Xin ông chia sẻ rõ hơn về vai trò của Sony trong liên doanh này?

Sony và TCL đã chính thức ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh toàn cầu có tính ràng buộc pháp lý vào ngày 31/3 vừa qua. Theo kế hoạch, liên doanh sẽ chính thức vận hành từ tháng 4/2027, trong đó TCL nắm giữ 51% và Sony nắm giữ 49% cổ phần. Từ nay cho đến hết năm 2026, Sony Electronics Việt Nam vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các dòng TV và Soundbar trên thị trường.

CEO Sony Việt Nam cho biết liên doanh BRAVIA kết hợp với TCL sẽ vận hành từ 2027.

Tôi muốn khẳng định một điều cốt lõi rằng sau khi liên doanh đi vào hoạt động, các sản phẩm vẫn sẽ tiếp tục mang thương hiệu Sony và tên gọi BRAVIA. Mục tiêu của cái bắt tay chiến lược này là đưa Sony trở lại vị trí số 1 toàn cầu bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa năng lực công nghệ âm thanh - hình ảnh đỉnh cao suốt hơn 60 năm qua của Sony với cơ sở hạ tầng sản xuất quy mô lớn, tối ưu chi phí của TCL. Ý đồ thiết kế, thuật toán xử lý và bản sắc của Sony vẫn là nền tảng cốt lõi của công ty mới.

Lý do nào giúp Sony trụ vững tại thị trường Việt Nam, ngay cả khi mô hình kinh doanh có sự thay đổi?

Tôi cho rằng câu trả lời bắt đầu từ chính người tiêu dùng Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, người tiêu dùng Việt Nam luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho chất lượng, độ tin cậy và sự tinh tế trong từng sản phẩm. Nhiều người đến nay vẫn nhớ câu nói “Nét như Sony”, biểu tượng cho niềm tin mà nhiều thế hệ người Việt dành cho chất lượng hình ảnh của chúng tôi.

Mô hình kinh doanh có thể thay đổi theo thời thế và môi trường, nhưng năng lực cốt lõi và DNA của Sony thì không. DNA đó nằm ở triết lý "Kando" (mang lại trải nghiệm rung động, choáng ngợp). Từ huyền thoại “Nét như Sony” của những năm 1990 đến hiện tại, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi. Sony tập trung tái tạo hình ảnh và âm thanh chân thực, đúng như những gì nhà sáng tạo mong muốn truyền tải.

Bên cạnh công nghệ, tính bền vững với môi trường (như việc sử dụng nhựa tái chế đặc chủng Sorplas của Sony) cũng là cam kết bất biến giúp chúng tôi đồng điệu với giá trị sống của người dùng Việt Nam.

Cảm ơn ông.